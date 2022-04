Diretor do longa ‘Morbius’ diz que Jared Leto usava muletas para ir ao banheiro

Na trama, o médico Michael Morbius sofre uma doença sanguínea degenerativa que compromete o movimento de seus membros

Segundo o diretor de “Morbius” (2022), Daniel Espinosa, o ator Jared Leto, 50, usou métodos inusitados para a construção de seu personagem vampiro no novo filme da Marvel, que já está em cartaz nos cinemas.

Ele revelou, em entrevista ao site Uproxx, que o artista usava muletas quando não estava gravando para simular a dificuldade de movimentação do personagem. Como as muletas faziam com que o artista demorasse durante suas pausas, ele chegou a usar uma cadeira de rodas para ir ao banheiro.

“Acho que o Jared acredita que ele precisava da dor desses movimentos, mesmo quando ele estava interpretando o Michael Morbius saudável, porque essa dor o acompanhou durante a vida inteira.

Mesmo enquanto ele está vivo e forte, tem que haver essa diferença. É o processo de cada um”, afirmou ele, em trecho reproduzido pela revista Variety.

Na trama, o médico Michael Morbius sofre uma doença sanguínea degenerativa que compromete o movimento de seus membros. O novo filme faz parte do universo de vilões de “Homem-Aranha” da Sony, “Venom” (2018) e “Venom: Tempo de Carnificina” (2021).

Recentemente, o ator disse que “se não fossem os filmes da Marvel, eu nem sei se os cinemas existiriam”, também em entrevista publicada pela revista norte-americana Variety. Sobre seu novo personagem, ele diz que “adora” que essa seja a primeira vez de Morbius em tela.

“Sempre me interessei por transformação, e essa foi uma maneira de explorar esse território em um grande filme da Marvel. Era impossível dizer não”, afirma. Na entrevista, ele também fala sobre como a música o deu uma perspectiva diferenciada sobre o público, o que o ajudou na carreira de atuação.

E que, embora o futuro de “Morbius” ainda não tenha sido decidido, ele continuaria interpretando o personagem em possíveis sequências e tem vontade de interagir com Venom, Homem-Aranha e outros personagens da Marvel -apesar de ainda não ter assistido ao mais recente filme “Venom: Let There Be Carnage” (2021).