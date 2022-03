Diretor de ‘Pantera Negra’ é algemado em banco ao tentar sacar dinheiro

Quando Ryan conseguiu se explicar, ele pediu os números dos distintivos dos policiais envolvidos na ocorrência

Ryan Coogler, diretor de “Pantera Negra”, foi acusado de roubo ao tentar sacar US$ 12 mil (na cotação atual, cerca de R$ 60 mil) da própria conta numa agência de banco em Atlanta (EUA). O caso aconteceu em janeiro, mas foi revelado nesta quarta-feira (9) pelo site TMZ.

Para não chamar atenção, Coogler entregou à funcionária do caixa um envelope em que havia escrito o pedido: “Eu gostaria de sacar US$ 12 mil da minha conta corrente. Por favor, conte o dinheiro em outro lugar. Gostaria de ser discreto”.

A quantia disparou um alarme no sistema do banco, e a funcionária -descrita no relatório da polícia como uma mulher negra e grávida, segundo o TMZ- acreditou se tratar de uma tentativa de roubo.

Ela chamou a polícia, que chegou ao local já detendo duas pessoas que estavam no carro esperando Ryan Coogler sair da agência. Em seguida, o diretor foi algemado e retirado do estabelecimento.

Quando Ryan conseguiu se explicar, ele pediu os números dos distintivos dos policiais envolvidos na ocorrência. Procurado pela revista Variety hoje, o diretor afirma: “Essa situação nunca deveria ter acontecido. Mas o banco colaborou comigo e resolveu o caso de forma satisfatória, já superamos”.