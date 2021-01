Digital Influencer é cotada para participar de reality

PUBLICIDADE

Com a proximidade da edição 2021 do reality, começaram as especulações com os nomes dos próximos participantes, entre eles está o nome da blogueira e digital influencer Rubia Martins, que estaria negociando para fazer parte do elenco de anônimos do programa; ela nega.

Segundo rumores, Rubia Martins estaria negociando a sua participação na próxima edição do reality da Globo, que vai repetir a fórmula de sucesso deste ano e formar um elenco misturando famosos e anônimos.

A blogueira e digital influencer, que atualmente mora em Goiânia já estaria pronta para deixar as duas filhas e o marido, e embarcar para o Rio de Janeiro, para o pre-confinamento, que esse ano conta com um período de quarentena e exames de prevenção para a Covid 19

Gabriela Pugliesi, Kéfera, Gracyann e Barbosa, Mayra Cardi, Ney Lima e Alex Mapeli são os nomes das celebridades cotadas para participar do BBB 21.

A emissora não costuma se pronunciar sobre os nomes do elenco do reality, cotados na mídia. Mas, no último dia 14 de Dezembro, o diretor Boninho que é o CEO do programa se manifestou por suas redes sociais sobre o assunto.

‘Na?o, Luana Piovani na?o e? nosso sonho. E? apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, Joa?o, Luiza na?o, na?o esta?o entre nossos convidados’, escreveu ele na publicação.

‘Ate? agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só? começou.’

Os fas poderão acompanhar tudo pelas redes sociais da blogueira Rubia Martins no instagram com/rubiamartinsoficial

Estadão Conteúdo