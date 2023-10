Dia em A Fazenda 15 tem perrengue com animais e especulações pré-roça

O que os peões fizeram no reality da Record TV que começou a quase 1 mês

O dia que antecedeu a formação da quarta roça de A Fazenda 2023 (Record), que acontecerá durante o programa ao vivo desta terça-feira (17), os peões dedicaram uma parte do tempo a discutir estratégias.

PEDIDO DE AJUDA PARA PRODUÇÃO

Enquanto cuidava do cavalo Colorado, Alicia ficou preocupada e chamou a produção para ajudá-la.

A peoa mostrou preocupação com o animal em decorrência da mudança do tempo, com a possibilidade de chover. No local em que as tarefas estão designadas, a irmã de MC Daniel pediu a orientação da produção sobre como deveria proceder com o trato do cavalo.

“Ele não gosta de ficar na chuva. O que eu faço?”, perguntou Alicia.

A produção do reality rural respondeu e norteou Alicia a desempenhar a função. Com áudio baixo, mas audível, indicou que a famosa deveria guardar o cavalo, para que não ficasse exposto na chuva.

PERRENGUE COM OVELHAS

Lily enfrentou algumas dificuldades no cuidado com as ovelhas.

A peoa tentou direcionar as ovelhas para fora, mas os animais sempre davam um jeito de retornar para o local da comida.

“Ai, não… vai, filha, para lá. Vem! Não, não, não! Aí não, para lá, vai, meu Deus do céu. Vamos embora. Meu Deus! Gente, estão de sacanagem, né?”, disse Lily.

‘PERGUNTA SE O PAI QUER SABER…’, DESABAFA MÁRCIA COM SIMIONI

Márcia Fu desabafou com Kamila Simioni sobre o pai de seu filho. A ex-atleta comentou sobre o que faz pelo filho.No papo, a ex-medalhista olímpica revelou que sempre arruma tempo para o filho e que faz tudo por ele. Além disso, pontuou que o pai do menino não é presente.

“Aqui é descanso perto do que eu faço em casa, mamão com açúcar. Pergunta se o pai quer saber… Não vale a pena passar o car*lho? Vale muito! É muito bonito, mas é muito cansativo, tem horas que acho que não vou aguentar.”, revelou a peoa.

ESPECULAÇÕES

Rachel Sheherazade e Lucas refletiram como pode ser formada a berlinda.

Rachel: “Acho que Yuri vai votar no Shay e a casa vai no Cezar, pelas dinâmicas. Acho que eles [grupo dos crias] emparedar o Paiol, sair alguém do Paiol.”

Lucas: “Este cenário é super bom para a gente, para o nosso grupo, sabe por quê? Porque, supondo, o meu voto vai ser no Cezar, então acho que ele vai ser o mais votado da casa e o pessoal vai votar nele também. Então vai Shay, só não sei, estava na roça na semana passada, pode ser que ele vá de Alicia.”

Rachel: “Pode ser também ou outra, para aumentar a possibilidade de sair alguém do Paiol.”

Lucas: “Meu voto vai ser nele para que ele solte na Simioni, para soltar no grupão, para ele já contar com o meu voto. Acho que pode puxar a Jenny.”

MOSQUITOS MORTOS

Em uma conversa na casa da árvore, Jenny Miranda contou ter ouvido de Nadja que a peoa encontrou mosquitos mortos em sua toalha.

“A Nadja encontrou 2 mosquitos mortos na toalha dela. E aí ela com mania de perseguição: ‘Colocaram dois mosquitos mortos em cima de minha toalha’. Eu falei: ‘Nadja, pode ter morrido lá’. Tinha uma larva em cima da toalha do Sander. Ele trouxe ali de fora”, contou.

“Tem que tomar cuidado, bater antes”, respondeu Simioni.