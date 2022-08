‘Deus cuida de tudo’, diz Letícia Cazarré sobre recuperação da filha após nova cirurgia

A bióloga e ator Juliano Cazarré pedem orações para Maria Guilhermina

Nesta segunda-feira (15), Letícia Cazarré publicou uma foto da filha, Maria Guilhermina, internada no hospital após passar por uma cirurgia de emergência. “Deus cuida de tudo”, escreveu a mulher do ator Juliano Cazarré no Instagram. Na sexta-feira (12), Maria Guilhermina teve baixa saturação e voltou a ser internada. Ela passou por uma nova cirurgia, mas segue em recuperação.

“A cirurgia deu certo, graças a Deus e à equipe da Beneficência Portuguesa, em especial ao doutor Rodrigo Freire. Guilhermina está bem, sedada, mas os primeiros exames são bastante positivos. Peço humildemente as orações de todos vocês, pela recuperação da Guilhermina e para que eu e a Letícia sigamos com força e serenidade para lutar por ela”, contou Juliano Cazarré no Dia dos Pais neste domingo (14).

Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia rara, a Anomalia de Ebstein, no dia 21 de junho, em um hospital de São Paulo. O casal também tem Vicente, de 12 anos de idade, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 1.