Desfile inspirado na IA, noites pernambucanas e cinema movimentam fim de semana no DF

Não faltam opções de lazer para os brasilienses neste final de semana. Cinema, música e moda estão entre os programas para aproveitar os dias de descanso. As atrações já começam na noite desta sexta-feira (22), no Clube do Choro, com a 14ª edição do Noites Pernambucanas, espetáculo multicultural que homenageia a cultura efervescente de Pernambuco. Co início às 20h30, o evento é gratuito.

A noite tem início com a anfitriã Orquestra Popular Marafreboi, que celebra o frevo com um repertório autoral repleto de autenticidade. A programação também contará com a presença do Coral Levino Ferreira (PE), um grupo lírico feminino que enriquecerá o evento ao entoar com beleza e força o frevo de bloco, destacando a sonoridade única do canto pernambucano.

Desfile inspirado na inteligência artificial

Para quem deseja explorar o mundo das passarelas, o Museu Nacional da República vai receber o projeto Sense Moda Criativa, que divulga minicoleções de estilistas do Distrito Federal inspiradas pela inteligência artificial (IA).

Em sua terceira edição, o Sense Moda Criativa tem a missão de proporcionar estrutura para que novos estilistas possam apresentar profissionalmente o seu trabalho. O evento ocorre no sábado (23), a partir das 16h. A entrada é gratuita.

Neste sábado, o Museu Nacional da República vai receber o projeto Sense Moda Criativa; estilistas do DF vão divulgar minicoleções inspiradas pela IA | Foto: Divulgação/Sense

Neste ano, o tema da inteligência artificial foi proposto aos designers para mostrar como a ferramenta pode contribuir com o trabalho de quem produz moda, sem que ela substitua o poder criativo que somente a inteligência humana possui. Cada estilista escolheu como usar ferramentas de IA de uma forma, tanto para ajudar na pesquisa de temas quanto para transformar croquis em imagens 3D.

Para o idealizador do projeto, Igor Alessandro, a ideia é movimentar a moda criativa: “A moda no DF precisa ser mais valorizada e proporcionar mais oportunidades para esses talentos se destacarem. Já temos profissionais notáveis no mercado, e minha esperança é que possamos continuar a impulsionar cada vez mais os talentos locais”.

Exposição na Casa Aerada Varjão

A partir de domingo (24), a Casa Aerada Varjão, um dos mais charmosos espaços culturais do DF, apresenta a exposição Síntese, com obras de Felipe Queiroz de Carvalho. Natural do Rio de Janeiro, desde 1960 ele vive e trabalha em Brasília. A entrada é franca.

Com cerca de 40 obras, a exposição revela a trajetória artística de Felipe com pinturas e grafites que contam com técnicas mistas. “A ideia é reunir trabalhos coesos que indicam a pluralidade da sua produção, num processo de pesquisa curatorial que visa identificar um vocabulário principal dentro da produção, que se desdobra em diferentes alfabetos”, explica o curador de Síntese, Arthur Gomes Barbosa.

Cine Brasília

O longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, segue em cartaz no Cine Brasília. Cotado para representar o Brasil no Oscar de 2025, o filme é um dos maiores lançamentos nacionais deste ano.

As estreias da semana são o longa Avenida Beira-Mar, com Andréa Beltrão, e a animação musical Arca de Noé. Confira datas e horários no Instagram do Cine Brasília.

*Com informações da Agência Brasília