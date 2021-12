Tatá Werneck, Dani Calabresa, Xand Avião, Gkay e Hugo Gloss viralizam nas redes sociais com #DesafioKlos

Um time de cerca de 20 artistas e influenciadores entraram na onda da pegadinha proposta pela marca e participaram com amigos para engajar os consumidores

Todo mundo gosta de uma boa trollagem. Algumas personalidades, então, são praticamente sinônimo disso. Dani Calabresa, Tatá Werneck, Xand Avião, Gkay, Hugo Gloss, João Quirino, Rezende, Karen Kardasha, Carol Novaes, Ana Prado, Rezende, Lucas Guedes, Grupo Menos é Mais, Léo Santana, Thomas Santana, Gabo Pantaleão, Londrinando, Gabily e Kaio Oliveira aceitaram a provocação de Skol e pregaram aquela boa e famosa pegadinha em seus amigos. Nas últimas semanas os internautas foram surpreendidos por uma brincadeira proposta pela marca, liderada por esse time de celebridades e influenciadores, que entraram na onda e incentivaram o público a replicar a ação em casa com maiores de idade e sem imagens de consumo.

Assim, esse time estrelado desafiou os amigos a provarem um novo produto do mercado: a cerveja KLØS. Mas a bebida nada mais era do que a tradicional cerveja Skol disfarçada de gourmet. O resultado da iniciativa, a reação dos trolados e os vídeos dos consumidores replicando a ação podem ser vistos nas redes sociais pela hashtag #DesafioKlos.

Mas como funcionava a mecânica? Simples! No teste, uma suposta cerveja gelada chamada KLØS – um anagrama da marca SKOL – era apresentada em uma embalagem gourmet, preta, com letras em dourado e informações escritas em norueguês para que os desafiados compartilhassem as primeiras impressões do produto. Após os feedbacks positivos atestando seu sabor leve e refrescância, o resultado comprovou que a Skol segue como a queridinha dos brasileiros. A iniciativa tem criação da GUT.

O sucesso foi tanto que a hashtag #DesafioKlos já teve mais de 1000 pegadinhas, reunindo vídeos de celebridades e consumidores. Com isso, a ação somou 40MM de impressões e +4MM de visualizações orgânicas, nos primeiros 5 dias. Além disso, a marca também registrou aumento de 1450% nas buscas por KLØS no Google Trends.

Gostou? Basta acessar o site para conhecer mais sobre a ação www.klos.com.br. Além disso, os consumidores que comprarem um pack de Skol no aplicativo Zé Delivery serão presenteados com uma lata de KLØS, nas cidades participantes*.