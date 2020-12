Depois de cantar a traição em “Talarica”, MC 2Jhow ressalta a importância do romantismo em música da cantora pernambucana Kelly Diaz

PUBLICIDADE

Com muito talento, determinação e carisma, Kelly Diaz, lançará nesta sexta-feira, 11, sua nova música, “Mais de Você e Eu”, em parceria com MC 2Jhow. O funkeiro carioca se aventurou numa mistura envolvente entre o R&B com o Rap, marcas já tradicionais da cantora pernambucana para cantar sobre o amor à primeira vista. E depois do hino que foi “Talarica”, o músico chega com mais essa que, com toda certeza, vai fazer muita gente curtir.

“Essa música traz a história de duas pessoas que se conhecem subitamente e se apaixonam. Apenas se olham e já sabem que tem algo diferente ali. E a partir daí se imaginam juntos e desejam mais um do outro. No caso dessa música, não necessariamente é amor, mas com certeza é algo que vai marcar os dois. Porque eu acredito muito nisso também, principalmente hoje em dia (que as pessoas estão mais desacreditadas do amor). O lance da música é que eles se conectam de uma forma intensa quando se conhecem”, explica Kelly Diaz que também assina a composição da canção.

“Mais de Você e Eu”, já está disponível em formato de single nas plataformas digitais e marca o primeiro lançamento do selo Soull Music BR, que vem revelando novos talentos da música nos variados segmentos e ritmos musicais, em parceria inédita com a Sony Music, uma da maiores companhias global de música.

“Acho que essa música vai trazer muita identificação, porque a história tem sua pegada romântica, mas se inspira numa ideia de viver aquele momento com aquela pessoa. Imaginar algum futuro juntos, sem precisar pensar muito no que é”, acrescenta 2Jhow, sendo completado logo em seguida por Kelly, que destaca a importância do tema, num momento em que tem sido de certa forma banalizado pelas pessoas. “Acho que o tempo não deixou as pessoas mais românticas, pelo contrário. O amor foi sendo desacreditado. E a ideia de ser romântico hoje parece uma coisa boba. O que eu acho que não tinha antes. Acredito que antes as pessoas colocavam mais fé no amor à primeira vista e eram mais românticas”, conclui a cantora que vive um romance de oito anos, fruto de um amor à primeira vista.