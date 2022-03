O contrato do narrador vai até dezembro na emissora, Bueno anunciou o último jogo na Tv com transmissão no Maracanã

Depois de 41 anos Galvão Bueno sai da Globo; Copa do mundo será sua última narração

No final do ano, Galvão Bueno vai se despedir na Globo, após 41 anos de casa, o contrato do narrador está marcado para terminar em dezembro e não será renovado.

O seu último trabalho já está marcado a Copa do Mundo que acontece entre novembro e dezembro. Fora da TV o apresentador já tem alguns trabalhos marcados.

“Jogo de despedidas. Último jogo da Seleção no Brasil antes da Copa! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da Seleção! Meu último jogo da Seleção no Maracanã em televisão!”, escreveu no Twitter.

Todos ficaram surpresos, com a notícia, que já foi confirmada por representantes da Rede Globo, sua última narração será pela Seleção Brasileira no Maracanã.