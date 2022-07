Deolane manda indireta para Caio Castro: ‘Pagar jantar não é sustentar mulher’

“Se tá ruim ‘para mim’, imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher”, escreveu a influenciadora no Twitter, sem citar o nome do ator

Deolane Bezerra, 34, mandou uma indireta nesta quarta-feira (27) ao ator Caio Castro, 33, após ele assumir que não gosta da ideia de sair com uma mulher e ela não se oferecer para dividir a conta de um restaurante. Para o galã da Globo, arcar com todas as despesas não é uma obrigação.

“Se tá ruim ‘para mim’, imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher”, escreveu a influenciadora no Twitter, sem citar o nome do ator. A postagem dela dividiu internautas que a defendem e outros que disseram que ela não soube interpretar o texto do ator.

Parte dos internautas defenderam que os homens devem pagar a conta porque as mulheres gastam muito para ficarem bonitas. “A realidade é que as meninas gastaram o dobro do valor do jantar para irem belíssimas”, justificou uma pessoa. “A mulher não tem que se oferecer nunca a dividir, até porque estar ali sentada tem todo um custo: unhas, cabelos, looks, bolsa, sapato. Onde já se viu, né?”, escreveu outra usuária da rede social.

Outro internauta concordou com Caio Castro e lembrou dos direitos iguais para que os homens não paguem a conta do restaurante sozinhos . “Ele não disse que não faz, ele falou da obrigação social de ter que fazer! E errado ele não está”, justificou.

Um usuário da rede social afirmou que Deolane não sabe interpretar texto. “Uma pessoa que estudou anos e anos não sabe interpretar o que o cara disse é sacanagem ou tá se fazendo de maluca.”

Enquanto um internauta rebateu com o mesmo argumento de Deolane de que que pagar a conta não é sustentar uma pessoa, mas ser cavalheiro. “Eu acredito que se você convida, você paga, mas eu sou cis gay e o mesmo não vale para um casal cis hétero.

Existe uma coisa chamada cavalheirismo, se ele acha isso antiquado, então ele que deixe isso claro antes de sair com alguma mulher.”