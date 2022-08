Deolane Bezerra diz que está fora do elenco de reality para não perder eleições

Advogada seria uma das participantes de ‘A Fazenda 14’, que começa em setembro e vai até dezembro

Um dos nomes mais comentados em uma provável lista de participantes de ‘A Fazenda 14’ é de Deolane Bezerra,34. Só que nesta quinta-feira (4), a advogada e influenciadora tratou de negar que seja um das já contratadas da Record TV para participar do reality, que tem estreia marcada para o dia 13 de setembro, e explicou o motivo: as eleições presidenciais de 2022.

“Eu tenho que votar meu povo! Mamãe precisa estar aqui para votar”, disse Deolane colocando ainda o número 13 do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luís Inácio Lula da Silva. A víuva de MC Kevin é apoiadora assumida do ex-presidente. Em abril, durante a participação no podcast “Fala Memo”, ela revelou não ter medo de perder seguidores por ser “lulista” e elogiou o então pré-candidato.

“O Lula trouxe para quem era pobre, como eu era na época, coisas que não eram acessíveis. Carro popular, ninguém tinha e passou a ter. Picanha, ninguém comia e virou normal na época dele. Faculdade, curso técnico? Ele fez um monte de coisa!”, disse ela, na ocasião.

A publicação sobre “A Fazenda 14”, que terá 20 participantes e vai até o início de dezembro, dividiu opiniões. Enquanto muitos seguidores acreditam que Deolane Bezerra não irá mesmo participar, um grupo aposta que ela estaria tentando despistar a sua entrada na sede de Itapecerica da Serra. “Mulher, já sabemos que você está confirmada. Setembro nós vamos acompanhando você 24h por dia e pode deixar que nós votamos no Lula por você”, comentou uma fã. “Acham mesmo que ela vai confirmar que vai antes do tempo?”, questionou outra e a terceira completou: “Me engana que eu gosto”.