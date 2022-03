‘De Volta aos 15’ é renovada para 2ª temporada

A série que está fazendo um grande sucesso na Netflix ganhará mais episódios; A notícia foi dada pela própria empresa

Estrelada por Maisa Silva, 19, e Camila Queiroz, 28, a série “De Volta aos 15” irá ganhar uma segunda temporada. O anúncio foi feito pela Netflix, na manhã desta segunda-feira (21), e promete mais tretas e viajantes no tempo.

A trama é inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira, 27, e a segunda temporada irá contar com nomes como Klara Castanho, João Guilherme, Caio Cabral, Pedro Vinícius, Antonio Carrara e Pedro Ottoni novamente no elenco.

Ainda não foram divulgadas mais informações sobre o elenco e trama, e a plataforma de streaming também não informou a data do início das gravações. A primeira temporada chegou a Netflix em fevereiro de 2022.

A série apresenta Anita (Camila Queiroz e Maisa), uma adulta de 30 anos que se encontra com poucos amigos, morando em um apartamento recauchutado e sem vida amorosa. Ao voltar para sua cidade natal, para o casamento da irmã, ela presencia vários eventos catastróficos e se refugia em seu quarto, onde passou toda a adolescência.

Quando Anita percebe, ela volta para seus anos de adolescência com a cabeça de 30 anos, e então decide tentar consertar a vida de todos ao seu redor, porém, cada ação no passado modifica o futuro de todos os envolvidos.

A trama é uma espécie de avesso de “De Repente 30”, filme de 2004 que até hoje faz sucesso em suas inúmeras reexibições na TV, no qual uma jovem vai parar no corpo de sua versão mais velha, numa reflexão sobre como vamos nos distanciando de nossa essência.