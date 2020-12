De volta ao Brasil, FTAMPA conversa com o Jornal de Brasília sobre carreira e lançamentos

FTampa, um dos grandes nomes e vanguardistas do cenário da música eletrônica brasileira pelo mundo, lançou sua mais nova track ao lado da cantora Bárbara Dias, “Longer”. A música, que transmite uma mensagem positiva, foi a primeira que o DJ e produtor realizou dentro de seu novo estúdio desde sua volta ao Brasil, e com certeza pode ser considerado um daqueles sons que a família toda curte junta!

Seus grandes hits, “Who We Are”, “Our Way”, “Glowing”, “Magical” e “Love Is All We Need” – que provavelmente você já escutou em algum momento – somam quase 100 milhões de plays somente no Spotify. O single, “Longer”, representa a nova fase musical desde que voltou de Los Angeles, onde morou durante 3 anos. Em entrevista ao Jornal de Brasília, o artista mineiro contou sobre a produção da nova música, seus grandes sucessos, seu retorno ao Brasil e o que podemos esperar de FTampa no próximo ano. Confira!

1. Como aconteceu a produção de “Longer” e a sinergia entre você e a Bárbara Dias?

Foi a primeira música que eu fiz quando estreei meu novo estúdio no Brasil… Simplesmente saiu. A ideia do convite para Bárbara veio porque fizemos algumas músicas juntos e eu sempre achei ela sensacional. Ela veio ao estúdio e fez a música em 20 minutos! Ela é demais!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2. “Longer” transmite uma mensagem de positividade. Como você se inspirou para ela?

Eu simplesmente sentei e a música saiu…. Acho que foi o que eu estava sentindo, esperança e positividade pra toda essa situação louca do Covid passar e a vida continuar.

3. Você já está no cenário da música eletrônica nacional desde 2010. O que você aprendeu de melhor nesses 10 anos?

Menos é mais! Eu costumava fazer músicas complexas demais. Agora tento ao máximo deixar mais simples.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4. Os grandes sucessos “Our Way” e “Who We Are”, que somam mais de 53 milhões de plays no Spotify, mostram que você sabe como produzir hits. Existe um “feeling” interno dizendo que tal música fará sucesso?

Nunca dá pra saber qual vai ser… Várias que achei que seriam, não foram, e várias que eu achei que não seriam, foram. Eu acredito muito na “Longer”, porque ela vem do fundo do coração, assim como a “Who We Are” veio.

5. Desde de seu retorno ao Brasil, após 3 anos morando em Los Angeles, esse é o primeiro single que lança em solo tupiniquim. Como é esse sentimento?

É um recomeço, né? Eu estava fazendo uma música bem diferente. Vamos ver como sai. Além dessa tem mais 7 prontas já. Ansioso estou!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6. Quais os próximos passos musicais que Ftampa seguirá em 2021?

Vou lançar pelo menos uma música por mês durante todo o ano. Vai ter enxurrada de músicas!