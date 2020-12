De virada, Victor Alves vence nona temporada do The Voice Brasil

PUBLICIDADE

Victor Alves foi o grande campeão da nona temporada do The Voice Brasil (Globo). Ele representou o time Iza e disputou contra Izrra, do time Brown, Douglas Ramalho, do time Teló, e Ana Canhoto, finalista do time Lulu.

No momento da revelação, o cantor parece não ter acreditado. “Estou sem palavras, só quero agradecer”, disse ele muito emocionado com o título. Ele leva para casa R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music.

Na edição final, todos os finalistas cantaram duas músicas. Eles cantaram clássicos como Celine Dion (Ana), Tom Jobim (Ramalho), Iza (Izrra) e Marília Mendonça (Victor).

Victor Alves, do time Iza, contou, em entrevista ao site F5, que não quer mais voltar a trabalhar com outra coisa que não seja o palco. “Trabalhei fazendo entregas e fiz alguns outros trabalhos por fora, mas meu foco agora é viver de música, e continuar”, diz. “Subir naquele palco e poder mostrar a minha música para o Brasil inteiro é incrível”, afirma o carioca, que já tem sido abordado por fãs pela participação no programa. “No shopping e na rua, as pessoas te reconhecerem. Sempre quis viver isso. Agora não me vejo vivendo de outra coisa.”

Adepto do pagode, ele queria surpreender na final. “Vai ser algo muito diferente do que as pessoas esperam”, garante. E ele diz que a experiência na totalidade, mesmo com as limitações da pandemia, valeu à pena. “Mesmo não podendo ter tanto contato, aquele calor brasileiro, consegui aproveitar demais”, afirma. “Estou super feliz de estar fazendo parte da história, todos nós que participamos, porque foi uma temporada única.”

Tanto o programa comandado por Tiago Leifert quanto o reality show A Fazenda 12, liderado por Marcos Mion, na Record, cuja final aconteceu no mesmo dia, venceram nove vezes cada no confronto direto, ou seja, no momento em que eram exibidos concomitantemente (às terças e quintas-feiras). Os episódios derradeiros seriam decisivos para saber quem ganhou essa briga pela audiência.

Apesar de todos os protocolos de segurança, os finalistas afirmam não terem se sentido menos motivados durante a temporada do programa de calouros da Globo. Neste ano, além da testagem constante, a atração não teve plateia presencial nem abraço entre eles e os técnicos Carlinhos Brown, Iza, Lulu Santos e Michel Teló, por exemplo.

RELEMBRE OS VENCEDORES DO REALITY THE VOICE BRASIL

1ª Temporada: Ellen Oléria

Time Carlinhos Brown

2ª Temporada: Sam Alves

Time Claudia Leitte

3ª Temporada: dupla sertaneja Danilo Reis e Rafael

Time Lulu Santos

4ª Temporada: Renato Vianna

Time Michel Teló

5ª Temporada: Mylena Jardim

Time Michel Teló

6ª Temporada: Samantha Ayara

Time Michel Teló

7ª Temporada: Léo Pain

Time Michel Teló

8ª Temporada: Tony Gordon

Time Michel Teló

As informações são da FolhaPress