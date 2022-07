De Jojo Todynho a Mariana Rios, famosos detonam, apoiam e fazem piada com Caio Castro

Ator se pronunciou sobre polêmica da conta e disse que houve ‘erro de compreensão’

Após o ator Caio Castro, 33, criar polêmica ao declarar que se incomoda em não dividir conta com uma parceira quando está em um encontro muitos internautas anônimos e famosos opinaram sobre a prática do artista. Uns apoiaram, outros criticaram e tiveram ainda os que apenas fizeram piada.

Nomes como Felipe Neto, Deolane Bezerra e Jojo Todynho ficaram contra o galã. O youtuber desaprovou o pensamento do ator, apontando que ser mulher “já é mais caro” por diversos fatores. Ele disparou: “A gente é beneficiado em tudo, mano, então cala a boca e paga a conta, pelo amor de Deus”.

Deolane mandou uma indireta para o artista e disse que “pagar jantar não é sustentar mulher”, rebatendo a fala de Castro. A cantora Jojo Todynho foi direta ao mandar um recado para mulheres dizendo: “trabalhem, estudem, se valorizem e tirem Caios da vida de vocês. Aliás, nem deixem entrar”.

A atriz e cantora Mariana Rios, 37, também não ficou de fora da discussão e discordou do artista. “O boy tem que pagar a conta no primeiro encontro. Isso é cavalheirismo. Isso é ser um gentleman. Isso não quer dizer que ele vá me bancar, me sustentar, que eu dependo dele, que eu estou usufruindo de uma coisa que é dele”, afirmou, em entrevista ao PocCast.

Já Leo Picon, 26, defendeu o amigo, apesar de o chamar de mão de vaca. Ele disse que, por Castro ser “sinônimo de beleza, galã e colírio”, pagar a conta é “o mínimo” que alguém deve fazer. A namorada do artista, Daiane de Paula, fez uma brincadeira com toda a situação.

Ela compartilhou uma imagem que dizia: “Mil se meterão na sua vida, dez mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás tuas contas. Na legenda, ela havia escrito inicialmente: “O povo não perdoa, eu sou do povo”, antes de editar e mudar o texto para “o humor salva”.

O surfista Gabriel Medina, 28, também foi um dos que fez piada com a situação. Solteiro, ele disse que está procurando alguém para pagar a conta. “Um monte de gente discutindo quem paga ou não a conta do jantar, e eu aqui procurando uma oportunidade para pagar”, escreveu, adicionando emojis de coração partido, carinha triste e risadas.

Por fim, o próprio dono da polêmica se pronunciou sobre o assunto, através de publicações no Instagram, e aponta que houve um “erro de compreensão” de suas falas. “Não conseguir compreender uma fala demonstra a presença de um erro; compreendê-la, mas deturpá-la, demonstra ausência de honestidade. Pagar jantar não é sustentar uma pessoa, mas dizer que afirmei tal coisa é sustentar uma mentira”, escreveu.