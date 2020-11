De forma criativa, Taguatinga Shopping oferece ao público contato com o Bom Velhinho pelo Call Center do Noel

PUBLICIDADE

Experiências mágicas mesmo a distância. Com a chegada da pandemia, o querido @EuSouNoel precisou criar ainda mais intimidade com a tecnologia! Afinal, como ele poderia compartilhar as novidades e receber a lista de presentes de tantos amigos queridos? Neste Natal, com a ajuda do Taguatinga Shopping, o Bom Velhinho atenderá o público no Call Center do Noel. Durante todo o mês de novembro a criançada e suas famílias poderão contar com uma experiência personalizada em ligações, conversas de WhatsApp e, até mesmo, encontros por vídeo chamadas.

A novidade funcionará todos os dias, das 10h às 17h. As chamadas de vídeo serão realizadas por meio do recurso de Salas do WhatsApp e cada criança poderá conversar por até cinco minutos com o Papai Noel.

Para Maíra Garcia, gerente de Marketing do Taguatinga Shopping, o Call Center é uma oportunidade de proporcionar experiências divertidas para toda a família. “Pensamos no público que está mais recluso em razão da pandemia. Como o primeiro shopping do Distrito Federal a oferecer essa ferramenta, desejamos encurtar distâncias e fazer com que todos celebrem o Natal da forma como ele merece: com muita alegria, emoção e amor”, afirma.

@EuSouNoel

De volta ao Taguatinga Shopping para mais um Natal cheio de aventuras, nosso querido Papai Noel influencer está ainda mais ativo nas Redes Sociais! Como o Bom Velhinho está passando mais tempo em casa, seus seguidores poderão acompanhar conteúdos exclusivos em sua conta do Instagram, com dicas de receitas, decoração, livros, filmes e muitas outras surpresas especiais para a data.

Além disso, os fãs poderão participar de lives com o @EuSouNoel. E para deixar suas Redes Sociais ainda mais animadas, este ano o Papai Noel conta com um squad de peso para ajudar na criação de conteúdo. Fique de olho nos perfis @EuSouNoel e @taguashopping e acompanhe todas as novidades desse Natal cheio de magia!

Papai Noel no shopping

A partir do dia 1 de dezembro, quem passar pelo Taguatinga Shopping também poderá ver o Bom Velhinho de forma presencial, na Praça Central. Ele retorna ao centro de compras para mais um Natal, desta vez, num trono em formato inédito: uma torre especial, para estar presente com todo o afastamento social necessário, mantendo todo o seu carisma e a alegria! Lá de cima, ele acenará para os visitantes e posará para fotografias, sem os abraços quentinhos de sempre, mas com toda o carinho, atenção e, claro, toda a proteção necessária – tanto para ele, quanto para o público.

PROGRAME-SE

Call Center do Noel

Quando: Até 30 de novembro

Horário: De segunda a domingo, das 10h às 17h

Acesso pelo número (61) 3451-6037