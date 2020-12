De Fafá de Belém a Ary Fontoura, famosos lamentam morte da atriz Nicette Bruno

PUBLICIDADE

Alguns famosos usaram as redes sociais neste domingo (20) para lamentar a morte da atriz Nicette Bruno, 87, após complicações em decorrência da Covid-19. Além de recordar momentos marcantes e desejar força a família, alguns pediram que as pessoas se cuidassem para evitar contrair a doença.

A atriz Beth Goulart, filha de Nicette, postou: “Minha mãe, minha vida, meu amor. Oração para Nicette e para todos os doentes de Covid, fortalecimento para os familiares e para as equipes de saúde que estão trabalhando incansavelmente. Gratidão a todos”.

Nicette morreu no fim da manhã deste domingo, após quase um mês internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Pouco antes, a unidade de saúde havia informado que a atriz havia piorado e seu estado de saúde era considerado “muito grave”. A morte foi confirmada à reportagem por sua neta, Vanessa Goulart.

A atriz Nany People também lamentou a morte de Nicette. “Meus sinceros sentimentos, amada. Gratidão, amor e muito respeito por essa dama que tanto me ensinou”, afirmou ela, em resposta à publicação de Beth Goulart nas redes sociais.

Já o ator Tuca Andrade afirmou que é um “domingo triste”. “Mais uma que perdemos para a Covid. Força para toda a família Goulart, luz para a querida Nicette Bruno”, afirmou ele. A atriz Dadá Coelho também mandou uma mensagem família: “Paz Dona Nicette Bruno! Meu coração está com a família. Que perda, meu Deus.”

“Você me fez chorar tantas vezes com suas palavras tão generosas e cheia de afeto. Você foi inspiração para minha arte tantas vezes. Te levo no coração. Daqui abraço toda família com muito amor e força. Obrigada por tudo e tanto que representou”, postou também nas redes sociais a atriz Natallia Rodrigues.

Fafá de Belém também falou da tristeza pela morte de Nicette e mandou uma mensagem para que as pessoas se cuidem: “Se cuidem, cuidem dos seus pais e avos! Que ela descanse em paz e encontre seu grande amor no outro plano.”

O ator Ary Fontoura contou ainda alguns episódios vividos ao lado da atriz durante entrevista à GloboNews e comentou que os dois eram vizinhos, moravam na mesma rua. Segundo ele, é uma grande perda para o mundo artístico. “Família extraordinária dedicada ao teatro”, afirmou ele, que se disse parte dessa família.

As informações são da Folhapress