Datena treta com bombeiros e polícia sobre feridos em festa do Palmeiras

Datena conversou com o major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, e com o capitão Bonifácio, da Polícia Militar, mas acabou discutindo com ambos

O apresentador José Luiz Datena se irritou com dois participantes do “Brasil Urgente” enquanto mostrava a confusão entre torcedores do Palmeiras após a derrota para o Chelsea, neste sábado (12), por 2 a 1, na final do Mundial de Clubes. Uma pessoa foi baleada.

Datena conversou com o major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, e com o capitão Bonifácio, da Polícia Militar, mas acabou discutindo com ambos por conta do número de feridos nos arredores do Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Tanto Palumbo quanto Bonifácio informaram que apenas uma pessoa havia se ferido. Como as imagens da Bandeirantes mostraram atendimento a outros torcedores, Datena se irritou e rebateu as duplas diversas vezes.

“Tá vendo, Palumbo, é o segundo colocado dentro do carro do Samu, então, não dá para brigar com a imagem. Eu estou querendo te ajudar. Você está falando que só tem um ferido, pode ser que só tenha um ferido com bala, mas tem mais gente ferida. É a imagem que nós estamos mostrando aqui. Estou querendo ajudar você, para complementar a informação. (…) Está vendo, Palumbo? É o segundo colocado dentro do carro do Samu. Não dá para brigar com a imagem, Palumbo”, reclamou Datena.

“Datena, o Corpo de Bombeiros recebe as ligações, os chamados. Até o momento, o Corpo de Bombeiros registrou uma vítima. Agora, se o Samu estiver atendendo alguma vítima, nós saberemos mais para frente”, explicou o major.

“Sabe por que não vou perder a paciência com você? Pelo respeito que eu tenho a você, mas não dá para brigar com a imagem. O Corpo de Bombeiros atendeu um só. Eu já entendi. Você falou cinco vezes. Agora, eu falei cinco vezes que o Samu está atendendo outras vítimas. Parece que só o Corpo de Bombeiros está atendendo lá”, rebateu Datena.

Pouco depois, Datena colocou o capitão Bonifácio no ar, e também discutiu com o PM.

“Bonifácio, você não vai fazer média com o Palumbo, não? Tem mais gente ferida. Se vocês forem fazer corporativismo aqui, eu fico falando sozinho. Tem mais gente ferida. Não tem um ferido só. Você está vendo a imagem? Esse cara está ferido ou não? Eu estou defendendo vocês, vocês querem fazer corporativismo, então eu fico fazendo sozinho aqui. Esse cara está ferido ou não? Ou eu estou vendo o cara sangrando à toa?Como só um ferido?”, reclamou Datena.

“O que acontece nessa situação é o seguinte: o pelotão de choque que está em apoio na região tem que atuar, e a atuação foi competente. Houve a prisão do indivíduo e da arma. Então, teve a notícia de alguém ferido, e que pode ter sido alguém não só este baleado, vai toda a força de saúde…”, explicou Bonifácio.

“Eu entendo o que você diz, que tem uma burocracia para saber, mas eu estou te mostrando a imagem. Você não está vendo a imagem, não? Eu já mostrei três ou quatro feridos”, interrompeu Datena.