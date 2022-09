Daniella Monet denuncia comportamento abusivo de diretor da Nickelodeon

Ela é mais uma atriz que revela abusos de Dan Schneider nos bastidores do canal infantil

Parece que as denúncias contra o ex-diretor da Nickelodeon só aumentam nos últimos tempos. Daniella Monet, conhecida por interpretar Trina Vega em Brilhante Victoria, reclamou da conduta de Dan Schneider nos bastidores e o apontou como um dos responsáveis pelo figurino inapropriado para os atores em algumas produções no passado.

Daniela lembrou que, por várias vezes, considerou suas roupas sexualizadas para a idade da personagem. Ela disse também que chegou a contestar o uso de uma cena em que comia um picles enquanto aplicava brilho labial. Monet expressou a preocupação aos produtores da Nickelodeon, alegando que a cena era muito sexual para ir ao ar, mas Dan Schneider autorizou e a cena acabou sendo transmitida. As informações são da Variety.

Atriz também expôs que a sala de roteirização de Schneider era dominada por homens e que isso era bastante comentado nos bastidores. Em relatório divulgado pelo site Insider, nenhum dos programas do cineasta creditou mais de duas escritoras durante o período total de exibição. Ele também era conhecido por ultrapassar os limites da TV infantil, muitas vezes aumentando as insinuações sexuais da série, incluindo cenas em que gosma era esguichada no rosto de jovens atrizes.

O diretor de séries de sucesso como Drake & Josh (2004), Zoey 101 (2005) e iCarly (2007), que ainda reformulou a rede infantil, foi demitido em 2018 após denúncias de assédio moral. Anteriormente Alexa Nikolas, que interpretava Nicole em “Zoey 101”, contou que Dan escolhia favoritos entre os atores mirins, e que agradá-lo podia significar uma chance de virar protagonista em outras séries do canal.

No livro “Estou Feliz que Minha Mãe Morreu”, a ex-atriz Jennette McCurdy conta que um dos motivos pelos quais desistiu de atuar foi o abuso que sofreu no set de “iCarly” de alguém do alto escalão da Nickelodeon. Apesar de Jennette ter omitido o nome dele, os fãs associaram a descrição ao produtor Dan Schneider, que já acumulava outras denúncias parecidas.