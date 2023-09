Daniella Cicarelli vai apresentar ‘Socorro, Cicarelli’ uma década após se afastar da TV

Na atração, que terá exibição quinzenal, Cicarelli é apresentada como uma “fada madrinha moderna da internet”

Vitor Moreno

São Paulo – SP

(Folhapress)

Daniella Cicarelli, 44, está de volta à TV cerca de uma década após sua última participação como apresentadora. A ex-modelo vai comandar o programa Socorro, Cicarelli, que estreia às 21h do dia 24 deste mês na Pluto TV e no dia seguinte, no mesmo horário, na MTV Brasil.

Na atração, que terá exibição quinzenal, Cicarelli é apresentada como uma “fada madrinha moderna da internet”. Ela vai dar dicas sobre amor, tentar resolver os problemas da audiência com conselhos bem-humorados e tentar fazer os espectadores darem mais “matches” em aplicativos de relacionamento -o programa é patrocinado pelo Tinder.

O Socorro, Cicarelli vem na esteira da reedição do Beija Sapo, programa apresentado por ela entre 2005 e 2007 e que vai voltar a ser produzido com a atriz Valentina Bandeira no comando. A estreia será no dia 17 de setembro.

Cicarelli foi um dos nomes mais famosos do Brasil na primeira década dos anos 2000. Após uma rápida experiência como atriz na novela “As Filhas da Mãe” (Globo, 2001), ela passou a comandar atrações na antiga MTV Brasil (na época, a marca era licenciada para a editora Abril), como MTV Sports, Notícias de Biquíni e Daniella no País da MTV.

Seu maior sucesso em frente às câmeras, no entanto, foi mesmo o Beija Sapo, no qual tentava formar casais entre um príncipe ou princesa com candidatos que se inscreviam para tentar conquistá-los. O programa foi um dos primeiros a exibir um beijo gay na televisão brasileira em horário nobre.

Ela também teve passagens pela Band, em programas como Band Verão, Zero Bala e Got Talent Brasil, e pela Record, no Domingo da Gente.

Cicarelli também se tornou conhecida pelo relacionamento com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, com quem se casou no castelo de Chantilly, na França, em 2005. O divórcio ocorreu apenas alguns meses depois.