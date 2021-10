Daniela Firme, vocalista da banda Rock Beats lança novo single autoral “Nosso Planeta”

A espera acabou, a renomada cantora e compositora Daniela Firme lança sua nova música autoral de trabalho

A espera acabou, a renomada cantora e compositora Daniela Firme lança sua nova música autoral de trabalho. Após realizar 31 lives durante o período da pandemia, sendo 28 com a banda Rock Beats e 3 com seu trabalho solo) e em meio ao início da primeira turnê pelo Brasil, que teve sua estreia em Belo Horizonte com ingressos esgotados, a cantora Daniela Firme, líder da banda Rock Beats e finalista do Prêmio Profissionais da Música 2021 nas categorias Intérprete – Rock e Autora – Centro-Oeste, lança no próxima sexta (22 de outubro) em todas as plataformas digitais o seu novo single autoral “Nosso Planeta”.

“”Nosso Planeta” é uma música que fala sobre os encontros e desencontros de um relacionamento. Sobre como é ruim quando o casal não está na mesma sintonia, mas em contrapartida como é bom quando a mágica acontece. É algo especial: só quem vive, sabe.”, diz a cantora.

Além de “Nosso Planeta”, Daniela tem previsão de lançar mais um single em 2021 e outros dois ainda no primeiro semestre de 2022. As músicas estão sendo divulgadas na internet e nos shows da banda Rock Beats, mas está prevista para 2022 uma turnê autoral pelo país.