Daniel Kaluuya revela que não estará no elenco de ‘Pantera Negra 2’

Segundo depoimento do ator para o Rotten Tomatoes, sua participação foi impossibilitada por conflitos de agenda

O ator vencedor do Oscar que interpretou W’Kabi em Pantera Negra, Daniel Kaluuya, revelou que não estará no elenco da sequência do filme. Black Panther: Wakanda Forever vai estrear no dia 11 de novembro deste ano.

Segundo depoimento do ator para o Rotten Tomatoes, sua participação foi impossibilitada por conflitos de agenda, já que estava ocupado nas filmagens de Não! Não Olhe!, novo filme de Jordan Peele.

A sequência para um dos maiores sucessos do MCU contará com os retornos de Danai Gurira, Letitia Wright, Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Martin Freeman.

As filmagens foram iniciadas em junho do ano passado, em Atlanta, segundo o produtor Kevin Feige.

Estadão Conteúdo