Da cadeia, Ronaldinho mostrava músicas para ex-namorada

Enquanto Ronaldinho Gaúcho estava preso no Paraguai, ele teria mandado mensagens e até mostrado músicas que compôs no período para a ex-namorada Priscilla Coelho.

É a própria Priscilla quem revela as conversas. A mulher admitiu que viveu um “trisal” com o jogador: Ronaldinho namorava Priscila e Beatriz, uma amiga do casal.

“Beatriz frequentava a casa como amiga. Eu comecei a trabalhar e sair. Quando voltava, tinha notícias que algo tinha acontecido. Até que o Ronaldo falou: ‘Olha, gosto das duas, não quero enganar ninguém, mentir para ninguém, trair ninguém’. E propôs que a gente fosse casada com ele e aceitasse”, disse, ao UOL.

Os três viviam uma boa relação, até surgir uma terceira mulher. Em 2018, Priscilla atendeu o celular dele e uma mulher nua estava na ligação. “Ele pediu para largar os empregos, morar com ele, abrir mão de tudo. E vem outra ligando, já não é suficiente ter duas?”, questionou. A partir daí, Priscilla decidiu terminar.

Ronaldinho não havia se pronunciado sobre o caso até a última atualização desta matéria.