‘Curtindo a Vida Adoidado’ ganhará filme derivado após 35 anos

A sequência pretende acompanhar o dia da dupla de manobristas que passeou com a Ferrari do pai de Cameron

Curtindo A Vida Adoidado, clássica comédia de 1986, deve ganhar spin-off pelas mãos dos criadores da série Cobra Kai, intitulada Sam and Victor’s Day Off. A Paramount Pictures estaria desenvolvendo um projeto que foca nos manobristas Sam (Larry “Flash” Jenkins) e Victor (Richard Edson), que aparecem brevemente no filme, segundo o site Deadline.

O projeto tem a direção de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, criadores de Cobra Kai. A produção é assinada por Paul Young e o roteiro, por Bill Posley, conhecido por seu trabalho na série continuação de Karate Kid. Até o momento, não há previsão de data para a estreia.

Em Curtindo a Vida Adoidado, Ferris Bueller (Matthew Broderick) finge estar doente e mata aula para curtir o dia. O protagonista sai pelas ruas de Chicago acompanhado pela namorada Sloane (Mia Sara) e o melhor amigo Cameron (Alan Ruck). Moradores do subúrbio, resolvem ir à cidade grande com a Ferrari do pai de Cameron e a deixam em um estacionamento privativo no centro.

O carro acaba sendo levado por dois manobristas, que passam o dia passeando com o veículo caro secretamente antes de devolvê-lo. É a partir dos acontecimentos que envolvem a dupla, não explorados no filme de 1986, que estaria sendo desenvolvida a trama do spin-off. Dessa forma, a produção recebe o nome Sam and Victor’s day off, que se assemelha ao título original da comédia, Ferris Bueller’s day off.

Estadão Conteúdo