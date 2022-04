Cristiano Ronaldo agradece Liverpool por homenagem após morte do filho

O gesto se torna ainda mais especial levando em conta que a rivalidade entre Liverpool e Manchester United é uma das mais fortes do futebol inglês

O astro português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, que na última segunda-feira anunciou que perdeu um de seus gêmeos durante o parto, agradeceu nesta quinta ao Liverpool e a seus torcedores pela homenagem feita na partida entre as equipes pelo Campeonato Inglês na terça-feira.

Aos sete minutos de jogo, em alusão ao número da camisa do português, o público presente em Anfield e a comissão técnica do Liverpool começaram um minuto de aplausos em apoio a Cristiano Ronaldo, enquanto os torcedores cantavam a famosa música “You’ll Never Walk Alone” (Você nunca caminhará sozinho).

CR7 publicou um vídeo da homenagem em sua conta no Instagram com o texto: “Um mundo… Um esporte… Uma família universal. Obrigado, Anfield. Minha família e eu não nos esqueceremos nunca deste momento de respeito e compaixão”.

O gesto se torna ainda mais especial levando em conta que a rivalidade entre Liverpool e Manchester United é uma das mais fortes do futebol inglês.

Cristiano e sua companheira, a modelo espanhola Georgina Rodríguez, anunciaram nas rede sociais que perderam seu filho que tinha acabado de nascer, enquanto o outro bebê, uma menina, estava bem de saúde.

O jogador, de 37 anos, já era pai de quatro filhos, três deles com uma barriga de aluguel.

Agence France-Presse