Campus Party retorna à Brasília com diversas novidades

Começa hoje no estádio Mané Garrincha a 4ª edição da Campus Party Brasília. Essa que é uma das maiores edições a Campus Party, ocorre até o domingo 27 de março, com uma série de novidades em sua programação. Ao longo de todos os dias, a expectativa é receber um público de mais 100 mil visitantes na Open Campus, área gratuita da Campus Party Brasília, e quase 10 mil campuseiros (2,2 mil acampados e 7,8 mil visitantes), na Arena, que terão acessos a diversos conteúdos e atividades que acontecerão na área open e na área. Além disso, o público poderá usufruir de uma internet com velocidade de 40GBps, fornecida pela Use Telecom em parceria com a RNP. “Estamos muito felizes de voltar presencialmente à Brasília e poder trazer para a região conteúdos de qualidade. Reunimos entre as atrações grandes sucessos do evento como, por exemplo, a Arena de Drones, e estamos trazendo novidades que devem instigar a curiosidade de todos”, explica Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil. A #CPBSB4 ocupará os anéis do Estádio Mané Garrincha e é dividida em três grandes partes: Camping, Arena e Open Campus. No camping, já estão montadas 1800 barracas simples e as 200 duplas que ficarão à disposição dos 2,2 mil campuseiros que estarão acampados no estádio. Na Open Campus destaque para o “Campus Kids”, espaço que receberá atividades e workshops para que os pequenos possam aprender e se desenvolver com seus pais. Outra novidade é a área Campus Play, um espaço focado em palestras, workshops e atividades ligadas aos jogos digitais, eSports, stream e a profissionalização do universo de games. Além disso, este espaço sediará quatro torneios de eSports, promovidos pela Campus Party, em parceria com o Governos do Distrito Federal, a FAPDF, Porto Seguro e a Escola Saga. Já na Arena estarão os palcos Login, Artemis III, Git e T-800. O destaque da programação está presença do ilusionista, mágico, hipnólogo e youtuber coreano-brasileiro Pyong Lee. No sábado, às 14h, o ex-participante do BBB 20 falará sobre o poder da mente humana. Como acessar a parte interna e tomar o controle da própria vida. Ele também realizará demonstração prática com Hipnose ao vivo. Além dele, passarão pelos palcos da Campus Party Brasília nomes como Jordan Soles. Formado em Inteligência Artificial e Ciências Cognitivas pela Univesity of Toronto, Soles participou diretamente das negociações da companhia para o desenvolvimento de quatro temporadas da série Game of Thrones, na qual a Rodeo FX ganhou três prêmios Emmy de melhores efeitos especiais. Fabiano de Abreu que possui um dos maiores QIs do mundo, estando presente em todas as quatros sociedades das pessoas com quociente de inteligência mais elevados do mundo. Recentemente Abreu foi admitido pela Triple Nine Society, uma sociedade de alto Q.I. que reúne pessoas cujo nível de inteligência é igual ou superior a 99,9% da população geral, segundo aferido por um teste de QI formal, supervisionado e oficialmente reconhecido. Além disso, Abreu também faz parte do corpo editorial de diversas revistas cientificas do Brasil, Estados Unidos e da Europa. Marcos Palhares, também é mais um nome confirmando. Palhares foi o primeiro brasileiro a estratosfera, em um voo a bordo do caça supersônico Mig-29. Em 2012, ele também participou de uma missão científica apoiada pela Nasa, na qual foi realizada uma simulação humana em Marte, isolado em uma cápsula espacial, no deserto de Utah por 150 horas, sendo o primeiro brasileiro a comandar este tipo de missão. Dado Schneider, doutor em comunicação que fará análise comportamental, mesclando o paradoxo que vai se instalar, num futuro próximo, entre as dificuldades de se viver em sociedade neste plano e as saídas para realidades paralelas. Outra novidade desse ano é o show de abertura que acontecerá na quarta-feira, 23 de março, às 20h e terá como atração principal o show do DJ Bhaskar, irmão gêmeo do renomado DJ Alok. Além dele, a cerimônia contará com a participação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional regida pelo Maestro Cláudio Cohen. A direção artística da abertura da 4ª edição da Campus Party Brasília será de Erika Brandão e Juliana Borges e a entrada é gratuita. Nos cinco dias de evento, os participantes também serão desafiados a participar de um Hackathon, maratona desenvolvimento de tecnologias com o objetivo de idealizar, propor, desenvolver e prototipar soluções reais para os desafios apresentados, que terá como tema nessa edição a Inclusão Digital e Economia Circular. O objetivo da atividade é capacitar e integrar as comunidades do Distrito Federal em seus principais desafios, dentro da proposta de cidade inteligente. O Hackathon será realizado em duas modalidades, PRESENCIAL E ONLINE, contado com atividades híbridas que integram todos os participantes. Para ter a programação completa, acesse: https://brasil.campus-party.org/cpbsb4/ Serviço Campus Party Brasília Arena: de 23 a 27 de marçoÁrea Open: de 23 a 27 de marçoLocal: Estádio Mané Garrincha Sobre a Campus Party A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos. Nossos parceiros Como nas edições anteriores, a Campus Party Brasil conta com apoiadores e patrocinadores que viabilizam a estrutura oferecida para que os campuseiros e visitantes possam imergir na tecnologia. Apoio Institucional: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito FederalRealização: Instituto Campus PartyProdução: Gouvêa ExperienceParceiro: SebraePatrocinador Master: Porto SeguroPatrocinador Gold: Coca Cola sem açúcar, Monster, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Petrobras, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Use.Media Partner: JC Decaux, Globo, BuzzFeed, Metrópoles, Jornal de Brasília e Remídia.Universidades parceiras: Universidade do Distrito FederalApoio: 4.events, 3 Corações, Include, Sabin Medicina Diagnóstica, Saga, Airfluencers, Moovit, Biotic, Maurício de Souza Produções, DT3 Sports, Drone Lab Brasil e Hybri.