Cozinheira grega elogia o Brasil na despedida do MasterChef

Grega, a escritora e organizadora de eventos Paraskevi Kotta elogiou o Brasil ao despedir-se do MasterChef Brasil (Band) nesta terça (19). “Eu amo esse país, amo os brasileiros. Vocês são pessoas muito abençoadas”, disse. “Viajei por mais de 15 países e nunca vi pessoas como vocês”.

Ela foi eliminada do reality ao preparar um caldo grego sem tempero na prova da piranha. O chef Erick Jacquin disse que parecia “água de pia”.

Escolhida como a “mãezona” da nona temporada do programa, a cozinheira amadora saiu aplaudida e foi elogiada por seu jeito carinhoso. Os outros participantes ficaram comovidos com a eliminação.

Ela começou a cozinhar ainda pequena para ajudar na alimentação dos irmãos.

Paraskevi gostaria de ter apresentado um prato grego bem elaborado aos jurados, mas concordou com as críticas recebidas pelo caldo desta terça. “Concordo que não tinha o sabor do peixe. Usei ingredientes que não conhecia”, analisou.

Foto: Reprodução

A escritora grega agora volta ao projeto social Petaluga, criado para ajudar mulheres que sofrem abusos.

Outra prova da noite deixou com água na boca os fãs de doces. Os participantes precisaram preparar 300 cupcakes, que deveriam ter ao menos dois tipos de recheio e cobertura e foram enviados para fãs do programa.

Após a temporada atual, com amadores, a Band promoverá, em parceria com a Endemol Shine Brasil, produtora do programa, e a Discovery Home & Health, uma nova temporada com aspirantes a Masterchef no âmbito dos profissionais de cozinha.

E o ano não acabará com a safra a seguir. Ainda em novembro, a Endemol fará, para a Band e a Discovery, uma nova temporada com crianças, o Masterchef Júnior, mas apenas com quatro episódios.

E para dezembro, em tom de especial de fim de ano, será produzida uma temporada só com aspirantes ao título com mais de 60 anos, o Masterchef +.