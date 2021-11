Cortejo Musical com Papai Noel e seus ajudantes inauguram Natal do Boulevard Shopping Brasília, no próximo sábado (13)

Evento celebra a chegada do bom velhinho no mall, a partir das 15h. O tema deste ano é Natal dos Sinos, e tem como conceito retomar a magia e o calor natalino dos brasilienses

O Boulevard Shopping Brasília, administrado pela Aliansce Sonae, maior administradora de shoppings do país, propõe um cortejo musical natalino em todo o mall para toda a família, no próximo sábado (13), às 15h, para receber o Papai Noel e dar início a uma das celebrações mais lindas do calendário

O tema deste ano é Natal dos Sinos, e tem como conceito retomar a magia e o calor natalino dos brasilienses, com uma decoração linda, entre os destaques estão um chamativo gazebo repleto de luzes, sino gigante e renas espalhadas pelo espaço interno do shopping, enquanto na parte externa, brilhantes estrelas cadentes reluzem na cidade.

A gerente de marketing do Boulevard Shopping Brasília, Luana Peixoto explica que a ideia é realmente aproveitar este momento de retorno às atividades e comemorar a época mais iluminada do ano.

“O Natal é um período bastante relevante para o varejo e sabemos que um dos atrativos mais importante para chamar atenção do público é a decoração natalina. Estamos muito felizes em aos poucos poder realizar pequenos eventos no mall após o avanço da vacinação. Tivemos todo cuidado de planejar nossas ações mantendo os cuidados contra a Covid-19, para poder trazer o Papai Noel e seus ajudantes para as crianças”, explica.

Foto: Divulgação

Serviço:

Cortejo Natalino do Boulevard Shopping Brasília

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte);

Quando: sábado, 13 de novembro de 2021, a partir das 15h;

Para mais informações: @boulevardshoppingbrasilia

Natal do Boulevard Shopping Brasília

Visita ao Papai Noel e espaços para fotos:

Quando: 13 de novembro a 25 de dezembro de 2021;

Horários:

Segunda a sexta – 12h às 20h;

Sábado – 11h às 21h;

Domingo – 12h às 19h;

Véspera de Natal (24/12) – 12h às 17h.