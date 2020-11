Corpo de Vanusa será velado nesta segunda (9), em São Paulo

PUBLICIDADE

A equipe da cantora Vanusa, que faleceu neste domingo (8), aos 73 anos, definiu horário e local do velório e do sepultamento. O corpo da artista será velado pela família e amigos próximos no Funeral Arce Morumbi, Av Giovanni Gronchi 1358, São Paulo-SP, nesta segunda-feira (9), das 8h às 14h. O sepultamento será às 16h, no Cemitério de Congonhas, também na capital paulista.

Vanusa, que estava internada em uma casa de repouso em Santos-SP há dois anos, faleceu na manhã deste domingo (8) após quadro de insuficiência respiratória.

A assessoria de imprensa de Vanusa afirmou que, por volta de 5h30, um enfermeiro da casa de repouso percebeu ausência dos batimentos cardíacos da cantora. Médicos de uma unidade de pronto atendimento (UPA) foram acionados e constataram o óbito.

Prejudicada pelo excesso de medicamentos tarja preta, Vanusa desenvolveu depressão nos últimos anos, além de ficar muito debilitada. No entanto, antes de partir, a cantora teve um “dia muito feliz”, segundo a assessoria. “Ontem teve um dia muito feliz com a visita da Amanda, a filha mais velha. Cantou, brincou, riu, se alimentou bem.”