”Coração Aflito”: Giovanna Barbiero lança single gravado em Brasília

Jovem cantora teve faixa produzida pelo vencedor do Grammy Latino, Henrique Andrade após camp musical com dezenas de artistas e produtores

Aos 14 anos de idade, a cantora paranaense tem se cercado de bons nomes para seguir amadurecendo sua carreira musical. Uma das convidadas do Bootcamp de Produtores Musicais, programa que levou para Brasília os experientes e premiados produtores Henrique Andrade, Claudia Assef e Arthur Briza, a artista voltou de lá com a primeira faixa em que participou da composição. A balada pop “Coração Aflito”, escrita junto a um time de artistas durante a masterclass ocorrida em Brasília, chega em todas as plataformas de áudio hoje, 20 de outubro.

Atualmente, Henrique e Giovanna formam parceria nos projetos musicais da artista, que tem mirado voos ousados. Anteriormente, tendo lançado os singles e clipes de “Por Acaso” e “Não Vou Te Contar”, a artista teve o novo single ganhando produção e mixagem final em Los Angeles, recebendo o acabamento fino pelas mãos de Henrique, vencedor do Grammy Latino por seu trabalho com o popstar colombiano Juanes e Felipe Tichauer, Engenheiro de Masterização 12 vezes vencedor do Grammy Latino e com 126 projetos indicados. “Escrevemos pensando no desejo das pessoas de reatarem relações após um estremecimento, uma mudança entre elas. Às vezes você está numa amizade e não quer que as coisas acabem, mas tem horas que não tem reciprocidade e a música é uma reflexão sobre isso”, conta Giovanna.

Ouça agora:

Com a imersão dentro do universo da produção, a jovem artista se encantou com todos os meandros que precisam para se ter uma canção em seu resultado final. Para a cantora, e agora compositora, foi um sinal para compor ainda mais. “Parece que a gente pega mais sentimento ao interpretar a música. É diferente das canções anteriores que lancei que eu apenas cantei. Com certeza eu vou compor mais. É difícil produzir, mas após essa experiência, sei como funciona e abriu muito minha cabeça todas as possibilidades”, aponta.

Inspirada na sonoridade pop feita por artistas que fazem parte do universo de referências da cantora como Adele e Lady Gaga, “Coração Aflito” tem um chamariz pop gostoso e denota realmente ter sido feito com carinho, atenção e muito talento. Os versos românticos cantados por Giovanna ganharam a companhia de Lucca DL, rimando em cima da melodia composta por Raxe. Ele tem mais de 140 mil ouvintes mensais no Spotify e mais milhares de seguidores no Instagram e Tik Tok.

Henrique Andrade já mostra admiração pela recente evolução da artista.. “A Giovanna é muito atenta e apesar da idade, ela não é passiva, dá opinião, diz o que gosta e não gosta. Isso facilita demais a vida do produtor”, aponta.

Mostrando que nada é feito de improviso, a cantora conta o que a inspirou enquanto participava da nova composição.“Sou fascinada pelo The Weeknd, tudo que ele compõe, e a gente usou efeitos climáticos para lembrar um pouco algumas canções dele, assim como os melismas em agudo. Claro, não tem como chegar nele, mas foi uma referência forte para compor e produzir “Coração Aflito”, conclui Giovanna Barbiero.

FICHA TÉCNICA

Música – Coração Aflito

Composição – Giovanna Barbiero, Henrique Andrade, Fernando Jatobá, Luiza Rocha Rabello, Franko, RachMemo, Giovanna Barbiero, Karla Testa, Raoni Barros, Yuri Assunção

Produção / Programação e Synth Bass – Henrique Andrade

Giovanna Barbiero – Vozes

Lucca DL – Vozes

Guitarra e Baixo – Fernando Jatobá

Guitarra – Artur Briza

Teclados – Felipe Viegas

Masterização – Felipe Tichauer

