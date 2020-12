Convenção das Bruxas: saiba mais sobre a arquitetura cenográfica do filme estrelado por Anne Hathaway e Octavia Spencer

PUBLICIDADE

O novo filme dirigido pelo diretor vencedor do Oscar Robert Zemeckis ("Forrest Gump: O Contador de Histórias") Convenção das Bruxas segue em cartaz nos cinemas brasileiros.

Para iluminar, captar e, claro, criar os ambientes que o diretor Zemeckis estava imaginando, ele recorreu ao diretor de fotografia Don Burgess e ao designer de produção Gary Freeman, seus parceiros de longa data.

O mobiliário criado para a casa da Vovó, protagonizada por Octavia Spencer, incluiu um conjunto de móveis de madeira pintados de branco, com visual leve e feminino, para o quarto do sótão que pertenceu à mãe do Garoto Herói, decorado com colcha e cortinas típicas da época. Na sala de estar, uma cozinha de fórmica cromada deu à casa uma sensação genuína da época. Na verdade, quase todas as peças da casa da vovó eram originárias do Sul dos Estados Unidos, e a equipe de design ficou emocionada ao saber que o set de filmagens lembrou à estrela Octavia Spencer a casa da sua própria avó.

O Grand Orleans Imperial Island Hotel foi construído no estúdio N, um conjunto impressionante de cenários composto do bar, do lobby de recepção, da sala de jantar, da cozinha e das suítes do quarto. Freeman projetou o hotel no estilo de uma mansão sulista, uma imponente estrutura de antebellum com pilares enormes, grandes varandas, trapeiras e empenas, dando ao lugar uma sensação gótica ligeiramente assustadora e profunda.

Robert Zemeckis também pediu a Freeman para dar ao salão de baile – a localização dos mais nefastos acontecimentos da história – uma atmosfera assustadora, sinistra e intimidadora. A equipe de design utilizou cada pedacinho do cenário para deixar ainda mais opressivo o ambiente, decorando-o com enormes e magníficos murais, pintados por um artista de rua no estilo de Thomas Hart Benton, pintor do século 20 que retratava cenas romantizadas do Sul rural.

O quarto 666 – apropriadamente a suíte da Grande Rainha Bruxa interpretada por Anne Hathaway foi outra criação e construção imponente. Um espaço glamuroso e elegante, com uma paleta de cores baseada no rosa empoeirado e sem saturação, para dar um efeito ao mesmo tempo intimidador e sedutor. Decorado com tecidos adamascados, móveis dourados e brancos, espelhos dourados e console, e luzes de parede superdimensionadas, esse espaço cênico tinha algo do Palácio de Versalhes na sua concepção. Para a decoração, inclusive, muitas peças foram importadas da Farley, uma das mais famosas casas do ramo de Londres.

Outros sets criados para o filme foram: o local do acidente em uma estrada rural cheia de neve de Chicago; o Chicago South Shore Hospital, onde a Vovó vai buscar o Garoto Herói após o acidente; e uma loja de esquina, que deu um certo trabalho. A equipe de decoração responsável pela loja precisou acomodar 300 produtos diferentes para forrar as prateleiras, como alimentos em caixas e latas, ferramentas agrícolas, aviamentos, sementes de flores e legumes, tudo nas embalagens originais da década de 1950, bem como ferramentas, jogos infantis e um conjunto admirável de 300 lanternas da época, fornecidas por um colecionador privado norte-americano.

Fora do Warner Bros. Studios Leavesden houve ainda filmagens em locações, das quais duas se destacam: no Goldmiths’ Hall, em Londres, e em Virginia Water, em Surrey, Inglaterra. Era importante dar ao hotel uma verdadeira sensação de escala grandiosa do seu exterior, que a produção foi capaz de captar no Goldsmiths’ Hall, suntuoso edifício da capital inglesa, que serve de escritório de reuniões e sede da Associação de Ourives de Londres (London’s Goldsmith Guild), a Worshipful Company of Goldsmiths. Uma das primeiras empresas de confecção de fardas e trajes oficiais de Londres, está em atividade neste mesmo prédio desde 1339.

Sobre o filme

Do diretor vencedor do Oscar Robert Zemeckis (“Forrest Gump: O Contador de Histórias”), chega a aventura de fantasia Convenção das Bruxas, baseada no livro do escritor Roald Dahl. O filme é estrelado pelas vencedoras do Oscar Anne Hathaway (“Os Miseráveis”, “Oito Mulheres e um Segredo”) e Octavia Spencer (“Histórias Cruzadas”, “A Forma da Água”), o indicado ao Oscar Stanley Tucci (franquia “Jogos Vorazes”, “Um Olhar do Paraíso”), com Kristin Chenoweth (série de TV “Glee: Em Busca da Fama” e “BoJack Horseman”) e a lenda premiada da comédia Chris Rock. Também estrelam o longa o estreante Jahzir Kadeem Bruno (série de TV “Atlanta”) e Codie-Lei Eastick (“Holmes & Watson”).

Reimaginando a adorada história de Dahl para uma audiência moderna, o filme visualmente inovador de Zemeckis conta a história sombria, divertida e comovente de um jovem órfão (Bruno) que, no final de 1967, vai morar com sua adorável avó (Spencer) na cidade rural de Demopolis, no Alabama. Quando a dupla encontra algumas bruxas ilusoriamente glamorosas, mas completamente diabólicas, a avó sabiamente leva nosso jovem herói para um exuberante resort à beira-mar. Lamentavelmente, eles chegam ao local exatamente ao mesmo tempo em que a Grande Rainha Bruxa (Hathaway) reúne suas colegas de todo o planeta – disfarçadas – para realizar seus planos nefastos.

Baseado no livro de Roald Dahl, o roteiro foi coescrito por Robert Zemeckis & Kenya Barris (série de TV “Black-ish”, “Shaft”) e o vencedor do Oscar Guillermo del Toro (“A Forma da Água”). Zemeckis também produziu o filme ao lado de Jack Rapke, del Toro, Alfonso Cuarón e Luke Kelly. Os produtores executivos são Jacqueline Levine, Marianne Jenkins, Michael Siegel, Gideon Simeloff e Cate Adams.

A equipe de bastidores de Zemeckis inclui uma lista de seus colaboradores frequentes, como o diretor de fotografia indicado ao Oscar Don Burgess (“Forrest Gump: O Contador de Histórias”), o designer de produção Gary Freeman, os editores Jeremiah O’Driscoll e Ryan Chan, a figurinista indicada ao Oscar Joanna Johnston (“Aliados”, “Lincoln”) e o compositor indicado ao Oscar Alan Silvestri (“O Expresso Polar”, “Forrest Gump: O Contador de Histórias”).

A Warner Bros. Pictures apresenta uma produção da Image Movers / Necropia / Experanto Filmoj Production, um filme de Robert Zemeckis, Convenção das Bruxas .

