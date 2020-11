Contos de Natal em vídeos

PUBLICIDADE

A educadora e contadora de histórias Nyedja Gennari fez uma seleção de obras e contos sobre o Natal. A proposta é de uma viagem literária mágica com as crianças, nas redes sociais do DF Plaza Shopping, sempre aos sábados, às 15h.

Entre os temas de novembro, O Sorriso do Menino Jesus (Palavra Cantada)e O Sorriso do Menino Jesus , um belíssimo conto popular.

“A escolha foi baseada em histórias tradicionais e adaptações, todas com mensagens de partilha, amor, esperança e paz. Esse espírito de Natal que deve ser memorado durante todos os dias das nossas vidas e, as crianças que têm esse poder de transformação do mundo, conseguem fazer isso.”, explica Gennari.

Nyedja Gennari é formada em Ciências da Educação, tem especialização em Literatura Infantil e pós-graduação em Educação Infantil. Atua como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) e também é escritora . Em 2019, lançou o livro infantil, Fofoca Reversa, pela editora Mais Amigos e agora, em 2020, lançou, pela mesma editora o livro infantil, O mundo azul de Samuel que trata das particularidades e delicadezas dos mundos individuais de pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contos de Natal on line com Nyedja Gennari

DF Plaza Shopping

Vídeos gratuitos no @dfplazashopping

Sábados de novembro e dezembro, sempre às 15h

De graça e livre para todos os públicos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rua Copaíba, lote 1 – Águas Claras

Funcionamento de alimentação:

De segunda a domingo, das 11 às 22 horas

Funcionamento das lojas

De segunda a sábado, das 10 às 22 horas

Domingos e feriados das 14 às 20 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: 3451-5750

http://www.dfplaza.com.br/