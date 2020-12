Conheça o artista musical Dreamer Boy, que lança a faixa “Don’t be a fool”

PUBLICIDADE

Já está disponível “Don’t Be A Fool”, mais novo single de Dreamer Boy, a grande aposta de Zach Taylor, aclamado produtor de Nashville. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ DBDontBeAFoolPR .

Criando seu espaço sonoro envolto numa psicodelia suave e no indie-pop, Dreamer Boy está explorando a emoção e o romance de sua própria maneira única e evocativa. Radicado em Nashville, Tennessee, o artista de 24 anos apresenta um pop experimental que circula com elementos inspirados no country, que o cantor e todo seu time definiram seu estilo musical como “cowboy pop”.

Dreamer Boy tem conquistado elogios da imprensa americana, com artigos sobre sua carreira que foram publicados recentemente na Elevation Mag, Level Live, Milk, Ones to Watch e VMP Rising. O cantor também vem sendo bem recebido pelo público pop/alternativo, tendo aberto a turnê europeia da artista Clairo.