Como transitar por Copacabana antes, durante e depois do show de Madonna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O show de Madonna na praia de Copacabana neste sábado (4) vai mudar o trânsito e as formas de acessar o bairro no Rio de Janeiro antes, durante e após o show, previsto para acontecer entre 21h45 e com duração prevista de duas horas.

A Avenida Atlântica terá interdição da pista da orla e inversão da mão da pista junto aos prédios às 7h, seguida de uma interdição total às 11h.

Também há uma área de proibição de acesso de ônibus fretados a partir desta meia-noite.

Acompanhe os preparativos e a cobertura do show ao vivo pelo liveblog da Folha À noite, a partir das 18h, haverá o bloqueio de todos os acessos a Copacabana, exceto para táxis e ônibus de linhas regulares. Às 19h30, os acessos ao bairro serão totalmente interditados para veículos.

Os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos às 4h do domingo, com exceção da av. Atlântica, que segue interditada até às 7h.

A prefeitura espera que mais de 1,5 milhão de pessoas assistam ao show, o que ultrapassaria o recorde da própria Madonna, que em 1990 levou 126 mil pessoas para o estádio de Wembley, no Reino Unido, com a “Blond Ambition Tour”.