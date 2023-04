Como ‘Teletubbies’, que estreou há 25 anos, foi de série infantil a meme sexual

Nas últimas duas décadas, diversas curiosidades cercaram o show e seu elenco

Há 25 anos, quatro alienígenas coloridos estreavam no programa “Teletubbies”, da rede britânica BBC. A atração infantil foi distribuída para 120 países entre 1997 e 2001. No Brasil, a TV Globo exibiu o programa pela primeira vez em 1999, apresentando ao público os amigos Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po.

A atração conquistou as crianças, mas também os adultos, como noticiou a Folha de S.Paulo antes da estreia do programa no país, em 3 de dezembro de 1998: “Há inúmeros sites na Internet, com salas de bate-papo em que trintões discutem a preferência por esse ou aquele teletubbie. Os bonecos do programa aparecem como os grandes campeões de venda para o Natal, na Inglaterra”.

Na data, segundo o texto do jornal, a atração já estava em exibição em 20 países. O sucesso da série nos anos 2000 levou à produção de alguns remakes, entre eles o da Netflix em 2022, que pretendia repaginar a atração com a participação de crianças e narradores nos 26 episódios disponíveis na plataforma. Antes disso, em 2015, a própria BBC exibiu uma nova versão da série, com 60 episódios.

Nas últimas duas décadas, diversas curiosidades cercaram o show e seu elenco. Por exemplo, a audiência adulta questionava a sexualidade do personagem roxo, o Tinky Winky, o que levou inclusive à substituição de seu intérprete, o humorista de stand-up Dave Thompson, pelo dançarino Simon Shelton, que atuou no programa até 2001.

A empresa alegou, na época, que Thompson estaria desvirtuando o teletubbie, dando a entender de que ele era gay. As perguntas chegaram até Shelton que, durante uma entrevista para o jornal The Sun, afirmou que o questionamento não fazia sentido, uma vez que o personagem deveria representar uma criança de três anos.

Em 2018, Simon Shelton foi encontrado morto por hipotermia, aos 52 anos, com altos índices de álcool no organismo, de acordo com o jornal britânico Daily Mirror.

Intérprete da teletubbie amarela, a atriz Nikky Smedley revelou em seu livro “Over the Hills and Far Away” -depois das colinas e bem longe, em tradução livre- que foi importunada repetidas vezes por um homem que tinha fantasias sexuais com a personagem Lala. Na autobiografia, Nikki fala sobre o choque e a preocupação com o conteúdo das cartas, descritas por ela como perturbadoras.

A atriz diz ter alertado seus superiores na BBC e que depois de alguns meses as cartas pararam de chegar.

No livro, a atriz conta também detalhes sobre os longos expedientes de gravação e sobre a limpeza do cenário. Segundo ela, o doce que despertava desejo nas crianças que assistiam era purê de batata instantâneo com corante. Ela diz que falhas na limpeza da máquina que fazia o “creminho gostoso” deixavam um fedor insuportável no set toda vez que o equipamento era aberto.

Já a atriz Pui Fan Lee, que deu vida à personagem vermelha Po, foi alvo de uma polêmica logo após o fim dos “Teletubbies”, pela dificuldade de se desvincular do programa infantil. Lee participou de uma série na TV britânica em que aparece fazendo sexo com outra mulher. A atuação repercutiu negativamente na carreira da atriz.