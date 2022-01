Como manter e fortalecer amizades em tempos de isolamento social

Nos dias atuais é difícil algum assunto não estar relacionado à pandemia ou isolamento social, que vem causando muitas consequências negativas na saúde mental de uma parcela considerável da sociedade brasileira.

Muito se fala sobre esse tema, seja buscando maneiras de lidar com a situação, ideias de como combater ou minimizar a solidão e até mesmo como prosseguir com a vida depois de uma fase tão difícil.

Independente de qual seja a intenção ao se tratar do assunto, uma certeza que se tem é a importância dos relacionamentos interpessoais. Diversas pesquisas apontam que as amizades são um dos principais fatores que ajudam as pessoas a suportarem esse momento tão conturbado de distanciamento e isolamento de uma forma menos traumática.

Dentro deste cenário, os avanços tecnológicos da internet, felizmente, tem sido ferramentas essenciais para facilitar a conexão de amigos e familiares em um mundo diferente e no qual ainda estamos aprendendo a encarar.

Efeitos do distanciamento social

São inúmeros os efeitos que a pandemia causou em todas as áreas das nossas vidas, seja profissional, familiar ou sentimental.

Muitos ainda estão tentando superar o luto daqueles que se foram por conta das complicações da Covid-19, outros estão lutando para se reerguer financeiramente e alguns ainda receosos de voltar a interagir pessoalmente mesmo com o avanço das vacinas.

Não ter mais a vida que se tinha antes, não ter a possibilidade de se encontrar com pessoas que se ama, o medo de uma nova onda de contaminação ou o surgimento de uma nova cepa, tudo isso se acumulou desde o final de 2019.

O grande número de mortos pela pandemia, o distanciamento social, o medo de contrair o vírus, o luto, a crise financeira, a falta de suprimentos, o excesso de informação e o tédio são alguns dos estressores que podem causar ou agravar doenças mentais.

A primeira consequência de toda essa conjunção de fatores foi o aumento do nível de estresse em praticamente toda a população brasileira, o que é considerado normal dado a gravidade do cenário imposto pela pandemia.

Contudo, já existem pesquisas apontando que diversas pessoas podem ter um abalo na saúde mental além do esperado, desenvolvendo transtornos mais severos como estresse agudo, crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e aumento do consumo de substâncias química como álcool, cigarro e drogas.

O educador financeiro do site Bons Investimentos, Ricardo Cid, aponta que: “Nesta pandemia, apesar da maior parte das pessoas apresentarem piora no quadro da saúde mental em função do isolamento social, não podemos esquecer que questões financeiras também são um fator importante para aumento do estresse. Portanto, o aumento do desemprego e a falência de pequenos negócios também devem ser considerados na análise geral da queda de qualidade de vida das pessoas durante este período.”

Como diminuir a distância e melhorar a saúde mental?

Felizmente, na atual era da tecnologia e da informação temos à disposição inúmeras ferramentas capazes de encurtar distâncias e nos manter conectados com amigos e familiares, estando eles na mesma cidade ou até mesmo em países diferentes.

O simples envio de uma mensagem pelas redes sociais ou a realização de uma chamada de vídeo são formas eficientes de manter contato com as pessoas que amamos e servem como uma verdadeira terapia, auxiliando nossa saúde mental e servindo como um passatempo alegre e divertido.

A aposentada Eliete de Araujo nos conta que: “Por estar no grupo de risco, eu passei a maior parte dos anos de 2020 e 2021 em completo isolamento social. Contudo, aproveitei o tempo para procurar nas redes sociais aquelas amigas queridas que não via há anos e pude reunir quase todas em um grupo no WhatsApp. Aproveitei também o período de isolamento para me dedicar ainda mais ao meu projeto de criar mensagens de motivação, de bom dia e de amor e carinho. Desta forma, ainda pude divulgar entre minhas amigas o meu site com esse tema: megafrases.com.br. Mas, não posso negar que tiveram semanas muito difíceis, onde o desânimo tomava conta de mim e sentia que minha saúde mental estava realmente abalada com toda a nova realidade.”

A história da Eliete é um ótimo exemplo sobre como manter as relações de amizade pode ajudar na manutenção de uma mente sã em períodos tão desafiadores.

Desta maneira, com tantas oportunidades de aproximação, tantos meios de se fazer presente mesmo que virtualmente, não há desculpas para não se manter um bom relacionamento com as pessoas queridas.

Algumas das principais lições que a pandemia nos trouxe são relacionadas à valorização da vida e à necessidade de termos mais empatia em nossa sociedade.

Então, valorize as pessoas queridas que existem em sua vida, mande uma mensagem, cultive relacionamentos, estreite os laços. Diga um “Oi” para aquela pessoa que não vê há tempos. Mesmo à distância, mostre que você se importa, não deixe para amanhã a mensagem que você pode enviar hoje!

