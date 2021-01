Comentaristas da GloboNews brigam ao vivo a respeito de restrições em NY

PUBLICIDADE

O GloboNews em Pauta continua rendendo assunto. Assim como no primeiro programa do ano, dois comentaristas voltaram a se desentender ao vivo durante o programa. Desta vez, o embate foi entre Demétrio Magnoli, sociólogo e colunista da Folha de São Paulo, e o jornalista Guga Chacra.

Tudo começou quando Magnoli resolveu comentar que o lockdown não estava surtindo efeito para conter as mortes por Covid-19 em alguns estados americanos. Para isso, ele resolveu comparar a situação de Nova York e da Flórida, usando um gráfico que mostrava a média de mortes por mil habitantes nos dois estados (205,7 e 108,2, respectivamente).

“A Flórida nunca fez lockdown, fez medidas de quarentena”, defendeu. “Nova York fez um lockdown violento no primeiro semestre do ano passado e agora tem um ‘semilockdown’ em Nova York.”

Chacra, que estava em Nova York, rebateu a informação. “Não tem lockdown em Nova York, nem parcial”, afirmou. “Não sei de onde surgiu essa informação.”

Ele chegou a mostrar na tela do próprio computador os gráficos de mortes e casos de Covid-19 no estado americano, que mostravam que as mortes haviam diminuído drasticamente após as medidas de isolamento, no ano passado. “Bateu 800 mortos por dia e despencou”, disse. “O número de casos cresceu, na época testava menos, mas aqui mostra como o lockdown funcionou em Nova York.”

Magnoli não se deu por vencido. “Nova York está com medidas de ‘semilockdown'”, repetiu, dizendo que os restaurantes estavam fechados e havia limites para o número de pessoas que podem se encontrar. “O desastre em Nova York continua agora”, afirmou. “Eu não sei porque você elogia tanto o governador Andrew Cuomo.”

“Isso não é verdade, eu não elogiei o governador Andrew Cuomo”, irritou-se Chacra. “Eu só disse que Nova York não está em lockdown parcial porque eu estou aqui.” “Não sei há quanto tempo que você não vem a Nova York, eu moro aqui há 16 anos, Demétrio, e posso te assegurar que não há lockdown parcial”, continuou. “Eu circulei por Nova York, os restaurantes estão abertos, as lojas estão abertas, não há essa informação.”

Pouco depois, o apresentador Marcelo Cosme encerrou a disputa. Ele disse que o programa já estava perto de terminar e mudou de assunto.

As informações são da FolhaPress