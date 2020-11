Com ingressos praticamente esgotados, grupo Menos é Mais se apresenta em São Paulo

PUBLICIDADE

Menos é Mais, uma das maiores revelações da música nacional em 2020, chega à São Paulo para uma apresentação inédita no sábado, 14 de novembro, a partir das 16h30, no Expo Barra Funda. Formado por Duzão (vocalista), Gustavo Goes (percussionista), Jorge Farias (percussionista), Paulinho Félix (percussionista) e Ramon Alvarenga (percussionista), o grupo sobe ao palco para um show em formato exclusivo, com apenas camarotes privativos, respeitando todas as normas de distanciamento social.

De Brasília para o mundo, o Menos é Mais está em ascensão meteórica na carreira. Em apenas quatro anos de formação, acumulam mais de três milhões de ouvintes mensais nas plataformas de música, figuram entre as principais playslists do segmento, ultrapassaram a marca de 2 milhões de inscritos no canal do Youtube – criado há apenas 9 meses –, acumulam mais de 610 milhões de visualizações em cerca de 50 vídeos postados no canal.

Recentemente, foram indicados ao Prêmio Multishow 2020, na categoria “Experimente” e estão trabalhando em um projeto de álbum inédito, que deve sair em formato de EP, e o primeiro lançamento sai ainda este ano. Para dar um gostinho do que vem por aí, os meninos lançaram a primeira faixa, intitulada ‘Adorei’, que vem acompanhada de videoclipe, com mais de um milhão e meio de visualizações no Youtube. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=1Z-8YUbRUZk

Para a apresentação deste sábado, no Expo Barra Funda Arena, Menos é Mais promete o melhor repertório de samba e pagode, com os hits do gênero e músicas autorais, para não deixar ninguém parado. Segundo Gustavo Goes, percussionistas e um dos fundadores da banda “A ansiedade está a mil por aqui. Estamos começando a matar a saudade de ver o público curtindo juntinho conosco, fora dos carros, e esse show vai ser em um formato exclusivo, todo mundo dividido em camarotes privativos, para curtirem em segurança”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o show principal de Menos é Mais, Dj FB e Sambalove continuarão animando a noite. Sambalove, vem inovando e apostando em um novo estilo de samba. Com uma linguagem moderna, novos elementos musicais e um swing totalmente envolvente, a banda vem criando uma identidade única e se destacando na cena noturna de São Paulo. Além de tocarem em festas de alguns famosos como Neymar, Sambalove já fez parceria musical com Thiago Brava – na faixa ‘Happy Night’ –, e dividiu palco com Henrique e Juliano e Bell Marques. O vocalista do grupo, Edu, comenta “Pra nós do SAMBALOVE, é um prazer muito grande estar num evento desta magnitude, com esses artistas da nova geração como os meninos do “Menos é Mais”, podendo dividir o mesmo palco e estarmos juntos, principalmente nesse momento que o mundo passa, fazendo o que amamos. Tenho certeza que será um evento incrível, e estamos todos ansiosos pra que chegue logo o dia, para que possamos, além de fazer o que amamos, estarmos juntos e sentir a vibe incrível que irá acontecer”.

Os últimos ingressos estão à venda no site da Ticket 360 e podem ser adquiridos através do link: https://www.ticket360.com.br/evento/14198/ingressos-para-menos-e-mais. Corra e garanta o seu antes que se esgotem!

Expo Barra Funda – EBF Arena

Show: Menos é Mais

Data: 14 de novembro de 2020 (sábado)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Censura: 18 anos

Local: Expo Barra Funda (Rua Tagipuru, 1001 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 14h

Início do show: 16h30

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 1.770

Ingressos: Setor A: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125,00 (meia) | Setor B: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Setor C: R$ 180,00 (meia) e R$ 90,00 (meia) | Setor D: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia) *cada camarote tem capacidade para 6 pessoas/cada.

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sexta, das 11h às 17h – sem taxa de conveniência) ou Online pelo site Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Call center Ticket360: (11) 2027-0777

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Protocolo de Segurança

1) Venda de Ingressos

– A venda de ingressos será feita exclusivamente online através do site www.ticket360.com.br.

– No dia do espetáculo haverá uma equipe da Ticket360 realizando atendimento ao cliente.

– A compra de ingressos dos camarotes de 06 lugares deverá ser feita por pessoas do mesmo núcleo familiar ou convívio social, conforme protocolo vigente.

2) Entrada

– O Expo Barra Funda abrirá duas horas e trinta minutos antes do início do espetáculo, garantido assim tempo suficiente para acomodação dos clientes.

– Recomendamos que o cliente chegue com antecedência.

– O posicionamento do público será feito pela demarcação no piso de forma a garantir o distanciamento social exigido.

– O público terá à disposição uma equipe treinada e capacitada a orientar e promover as medidas de precaução à pandemia.

– A conferência de ingressos será feita através de leitores óticos sem contato manual por parte do atendente.

– Lembramos ainda que o uso de máscara pelo público será obrigatório.

– Verifiquem a temperatura de todos antes de sair de casa. No dia haverá a checagem individual de temperatura e não será permitida a entrada de pessoas com temperatura acima de 37,5 graus, sendo orientada a procurar a unidade de saúde mais próxima.

3) Durante o espetáculo

Venda de alimentos e bebidas

– Toda venda de alimentos e bebidas será feita através de um aplicativo que deverá ser acessado pelo QRCode identificado na mesa.

– Neste aplicativo o cliente terá acesso ao cardápio, fará o pedido e efetuará o pagamento por meio de cartão de crédito ou débito.

– A entrega dos pedidos será feita pela nossa equipe de garçons direto nas mesas, seguindo todas as medidas de proteção para maior segurança dos clientes.

Movimentação pela casa

– Solicitaremos que o cliente utilize a máscara de proteção sempre que precisar sair da mesa. E que evitem a formação de grupos que configuram aglomeração.