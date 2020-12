Com Covid, Marieta Severo é internada com pneumonia no Rio

PUBLICIDADE

Diagnosticada com Covid-19 no dia 25 de novembro, a atriz Marieta Severo, 74, está internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com pneumonia por “causa da idade e de todos os riscos dessa doença”.

De acordo com a assessoria da atriz, Severo foi internada na quinta passada (3). “Ela já estava com Covid e desenvolveu uma pneumonia. Por precaução e segurança, já que está no grupo de risco, ela está internada.” Ainda segundo a assessoria, não há previsão de alta e a atriz não precisa de auxílio de equipamentos de ventilação para respirar.

Marieta Severo começou a sentir sintomas, como febre e dor de cabeça, no dia 24 de novembro durante às gravações da novela “Um Lugar Ao Sol”, da TV Globo. No dia seguinte, ela fez o teste para diagnosticar a doença, que foi positivo, e estava reclusa em casa até ser internada.

Além de Marieta Severo, profissionais da área técnica da novela também tiveram sintomas. Procurada, a TV Globo afirma que “tem conhecimento e está atuando em casos [de Covid-19] de ‘Um Lugar ao Sol'”, e que monitora “não só os funcionários que estão trabalhando presencialmente, como os que estão em home office”.