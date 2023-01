Com 40 anos de carreira na TV, Malu Mader estreia primeira série de ficção científica

Com 40 anos de carreira na TV, atriz estreia na ficção científica em série que aborda a existência de múltiplos universos

MARIA PAULA GIACOMELLI

Malu Mader já foi uma estudante romântica e reprimida (“Anos Dourados”, 1986), motoqueira (“Fera Radical”, 1988), modelo (“Top Model”, 1990) e policial culpada, em “A Justiceira” (1997), só para lembrar alguns de seus papeis mais marcantes na Globo. Fora da emissora desde abril de 2018, a atriz agora põe sua versatilidade à prova ao participar da primeira série de ficção cientifica de sua carreira.

Ela está no elenco de “Mila no Multiverso”, que estreia no Disney+ na quarta-feira (25). Malu, 56, vive uma cientista que é perseguida após descobrir a existência de múltiplos universos, e conta que não foi fácil entender as complexidades da personagem e a abordagem da série.

“Muitas coisas eram novidade, me senti como se estivesse começando. Contei muito com a ajuda do elenco mais jovem, eles estavam mais inteirados em perceber a multiplicidade de universos. Eu perguntava direto o que eu era em cada cenário”, conta, rindo, em conversa com o Folha de S.Paulo.

A pandemia bateu fundo em Malu, que diz ter ficado com a sensação de que “não entendia mais o mundo” e queria uma mudança profunda. Ela acredita que a série reflete sobre isso. “Não à toa tem muitas pessoas pensando em ir para outros universos, acho que realmente estamos querendo, de alguma forma, progredir rápido para chegarmos onde já deveríamos ter chegado”.

Além da discussão sobre um novo mundo, a produção tem mensagens interessantes a passar, afirma a atriz. “A série propõe dialogar e ter empatia, fala sobre diversidade de um jeito didático e metafórico. Cada um de nós é um universo em particular”, explica.