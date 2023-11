CNN Brasil muda estrutura, faz cortes e demite repórter pela segunda vez em um ano

Além de Danúbia Braga, a CNN Brasil também fez demissões nas áreas de editoria de vídeo, técnica e de produção

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

A CNN Brasil voltou a passar por mudanças nesta quarta-feira (22). Como parte do processo de mudança editorial feita internamente, o canal de notícias promoveu demissões. Entre elas, está Danúbia Braga, repórter que foi desligada pela segunda vez em menos de um ano.

Conhecida pela cobertura de assuntos quentes em São Paulo, Danúbia foi desligada no grande corte realizado no fim de 2022, que também fez nomes como Monalisa Perrone e Sidney Rezende saírem da CNN. A jornalista, no entanto, foi recontratada em junho para a mesma função.

Além de Danúbia, a CNN Brasil também fez demissões nas áreas de editoria de vídeo, técnica e de produção. O canal pago alega internamente que são cortes pontuais por conta da troca que fez em sua estrutura de trabalho.

Nesta semana, um projeto feito por Virgílio Abranches, vice-presidência de Jornalismo da CNN Brasil, foi colocado em prática. A nova divisão uniu as redações de TV e digital, e as dividiu em editorias. Antes, elas eram apenas divididas entre televisão e digital.

Serão seis ao todo: política, economia, geral, esportes, projetos especiais e internacional. Elas vão alimentar os programas da grade, que não sofreu alterações por enquanto.

O comando direto do Jornalismo passou a ser dividido em dois. Em São Paulo, fica o executivo Givanildo Menezes; em Brasília, o escritório passa a ser chefiado por Daniel Rittner.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ideia da CNN Brasil é unificar as informações e tentar otimizar o trabalho. Com isso, o canal de notícias decidiu fazer alguns cortes. Houve profissionais desligados que manifestaram não terem gostado das mudanças por sobrecarga de funções.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a CNN Brasil não tem um posicionamento oficial até a última atualização desta reportagem.