Clima mais calmo na casa não ajuda Lumena, Projota e Pocah a manter seguidores

Os gritos e choros até diminuíram, mas isso não quer dizer que a calma tem reinado no Big Brother Brasil 21. Após semanas turbulentas, com direito a desistência e rejeição recorde, os competidores parecem mais tranquilos, mas os conchavos e artimanhas continuam, tanto que a popularidade de alguns deles continua a cair.

Na última semana, Lumena, Projota e Pocah voltaram a perder seguidores nas redes sociais. A única que conseguiu reverter essa situação, pelo menos num primeiro momento, é Karol Conka, que após duas semanas de quedas ficou estável, se mantendo com 1,2 milhão de seguidores no Instagram.

A rapper, que começou o programa com 1,5 milhão de seguidores, ganhou 300 mil na primeira semana, mas logo esse número começou a despencar. Já Nego Di, que também havia registrado queda na semana passada, conseguiu se recuperar após ser eliminado na terça-feira (16) com 98,76% dos votos, maior rejeição da história.

Entre os que continuam caindo, Pocah foi a campeã da última semana, apesar de ser uma das mais populares nas redes sociais -graças aos seguidores que já tinha antes do programa. A cantora começou com 11,4 milhões seguidores e saltou inicialmente para 12,5, caindo agora para 12,1 milhões. Lumena foi de 159 mil para 148 mil, enquanto Projota foi de 3,9 milhões para 3,8 milhões.

Mas também tem competidor crescendo a cada semana no BBB 21, principalmente no grupo Pipoca. Sarah saltou de 4,5 milhões de seguidores na semana passada para 6,3 milhões, um crescimento de 1,8 milhão. Atrás dela, estão Juliette, que foi de 7,3 milhões para 8,9 milhões, e Gilberto, quer foi de 4,1 milhões para 5,3 milhões.

O trio, chamado de G3 pela própria Globo, se tornou uma resistência diante do grupo formado por Karol Conká, Nego Di, Projota e Lumena, principalmente nos conflitos que envolveram Lucas Penteado. O ator desistiu do programa no dia 7 e mesmo assim é quem mais ganhou seguidores, saltando de 199 mil, quando teve seu nome anunciado, para 9,2 milhões.

As informações são da FolhaPress