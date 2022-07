Claudia Raia pede desculpa por dizer que Marisa Monte perdeu virgindade com Frota

Errei ao fazer um comentário inadequado e errado sobre uma artista que admiro tanto, disse a atriz no Instagram

Após ter afirmado que Marisa Monte perdeu a virgindade com o deputado federal Alexandre Frota, a atriz Claudia Raia foi às redes sociais para se desculpar com a cantora.

“Gente, errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte sobre uma artista que admiro tanto”, disse a atriz por meio de uma série de Stories em sua conta do Instagram publicados nesta sexta-feira.

“Foi uma fala desnecessária e equivocada que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa e lição aprendida, porque assim a gente aprende.”

A declaração polêmica foi feita no programa Saia Justa, do canal GNT, nesta quarta-feira (29). Foi uma resposta à frequente lembrança ao seu casamento com Frota na década de 1980, época em que ele era galã de novelas. “Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei [com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso”, afirmou a atriz no programa.

O atual político filiado ao PSDB já havia revelado ano passado, em entrevista ao podcast “Love Treta”, que namorou Marisa Monte após conhecê-la quando ela fazia a peça “Rocky Horror Show”, de Miguel Falabella, no Rio de Janeiro em 1982.

Raia fez o comentário após uma das apresentadoras do programa, a atriz Luana Xavier, ter dito que era erroneamente associada à polêmica conhecida como “surubão de Noronha”, uma série de boatos de que atores da Globo frequentariam uma pousada em Fernando de Noronha para fazer festas eróticas.