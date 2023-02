Will Smith ‘zomba’ de sua vitória no Oscar em cerimônia que tapeou Chris Rock

Ator publicou clipe ao lado da estatueta com mensagem motivacional

O ator Will Smith compartilhou um clipe enigmático, em seu perfil no Tiktok, nesta segunda-feira (20), em que parece zombar sobre a sua vitória no Oscar de 2022. Usando a técnica de colagem de vídeos, o artista renomado aparece ao lado de um criador de conteúdo que divaga sobre como ter uma vida interessante e divertida.

“Você sabia que pode pegar qualquer objeto, olhar para ele e perguntar o que ele pensa de você? Então, por exemplo, você pode pegar uma caneta e perguntar como ela o vê ou o que pensa de você, e obterá uma resposta em sua mente a partir de sua intuição?”, explica o outro usuário.

Eis que, sem palavras, Will pega a estatueta do Oscar e traz para o primeiro plano. A ação dele faz uma crítica ao fato de que, minutos antes de ter vencido o prêmio, tapeou o comediante Chris Rock. O apresentador havia feito uma piada com a mulher do ator, Jada, que não foi bem recebida e fez com que Smith subisse no palco.

No Tiktok, a piada de Will com a situação gerou milhares de comentários positivos. O clipe em si registrou, inclusive, mais de 1 milhão de visitas.