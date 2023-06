Web celebra beijo lésbico em ‘Vai na Fé’ após restrições de censura

Diversos perfis nas redes sociais compartilharam sua emoção e identificação com a representatividade proporcionada pela cena

Após receber críticas por censurar cenas de beijo entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), a série “Vai na Fé” finalmente exibiu o aguardado momento íntimo entre as duas. A cena foi ao ar no capítulo desta quarta-feira (21), gerando grande repercussão nas redes sociais.

Regiane Alves, intérprete de Clara, expressou sua felicidade nas redes sociais: “Foi tudo para vocês, meus amores! Vocês que dão tanta força e amor para a história das duas. Muito feliz que tenham gostado.” A cena do beijo lésbico tornou-se um dos assuntos mais comentados durante a exibição do episódio na Globo.

Diversos perfis nas redes sociais compartilharam sua emoção e identificação com a representatividade proporcionada pela cena. “Isso foi tão importante para mim. Eu fico tão feliz vendo tudo isso, me sinto tão representada”, escreveu o perfil intitulado Ane filha de Clarena. O perfil de Bella também expressou sua alegria: “É uma felicidade imensa sentir o nosso amor ser representado em tela. Eu, como noveleira, nunca me vi naquele espaço que sempre amei. Vocês estão me dando essa oportunidade que aconchega o coração.”

Quando as cenas de beijo foram inicialmente cortadas, a emissora confirmou a edição e informou que isso estava sinalizado nos resumos dos capítulos divulgados. Regiane Alves ironizou os cortes ao posar em frente ao pôster do filme “Homem-Aranha Através do Aranhaverso”, fazendo referência a uma cena famosa do longa de 2002 em que o protagonista beija seu par de cabeça para baixo, algo que deveria ter ocorrido na cena editada entre as personagens interpretadas por ela e Priscila. “Entendedores entenderão”, escreveu ela.

Duas semanas após cortar o primeiro beijo entre Clara e Helena, a Globo optou por manter a restrição à troca de carinho entre as personagens ao substituir um selinho por um chamego no rosto. Na versão original do episódio, após Clara chorar e expor sua insegurança e fragilidade, Helena enxugaria suas lágrimas, elogiaria sua beleza e a beijaria na boca. No entanto, essa cena não foi exibida, o que provocou mais críticas nas redes sociais.