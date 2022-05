Sete curiosidades da franquia 007 para se preparar para a chegada do novo filme de James Bond ao Telecine

‘007 – Sem Tempo Para Morrer’ estreia no dia 7 de maio no Telecine Premium e marca a despedida de Daniel Craig do personagem

O agente mais bombado dos cinemas está de volta à ativa e ao Telecine com sua missão mais recente. Em 007 – Sem Tempo Para Morrer, Superestreia deste sábado, dia 7 de maio, no Telecine Premium, James Bond curte sua aposentadoria na Jamaica até receber o chamado irrecusável de um velho amigo, Felix Leiter (Jeffrey Wright), para ajudá-lo a resgatar um grupo de cientistas em perigo.

Desta vez, o personagem de Daniel Craig se depara com o misterioso Safin (Rami Malek) e suas armas de tecnologia avançada pelo caminho. Junto com a MI6, o espião tenta impedir que o mundo sofra com as armações do novo vilão. E para preparar o público para o lançamento, a rede lista sete curiosidades sobre uma das séries mais longas do cinema. Para quem quiser fazer um esquenta e relembrar as aventuras de 007 desde agora, no conteúdo Telecine dentro do Globoplay, estão disponíveis todos os 24 filmes da saga, que se completa com a chegada de 007 – Sem Tempo Para Morrer.

007 chega aos 60

James Bond invadiu os cinemas pela primeira vez em 1962, com o filme de estreia 007 Contra o Satânico Dr. No, que completa 60 anos. Desde então, as aventuras do agente secreto inspirado nas obras de Ian Fleming já ganharam 25 capítulos para as telas, tornando a franquia uma das mais longas e bem-sucedidas. São seis décadas conquistando gerações.

Despedida de Daniel Craig

Depois de arrasar em cinco filmes da franquia, o ator britânico se despede do personagem que mais marcou sua carreira em 007 – Sem Tempo Para Morrer. A primeira vez de Daniel Craig como James Bond foi em 007 – Cassino Royale. Em produções anteriores, cinco atores também já vestiram o terninho do espião do MI-6: Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton e Pierce Brosnan. Com a saída de Craig, expectativas foram criadas para a escolha do novo protagonista e os fãs vêm fazendo suas apostas.

Top 1

O filme de maior bilheteria da saga até hoje é 007 Operação Skyfall, de 2012. Com direção de Sam Mendes, o longa arrecadou mais de 1 bilhão de dólares e ainda se destacou no Oscar com duas estatuetas, nas categorias Melhor Mixagem de Som e Melhor Canção Original.

Solta o som

Por falar na mistura música e cinema, 007 – Sem Tempo Para Morrer é o terceiro título da franquia a vencer o Oscar na categoria Melhor Canção Original, com No Time to Die, na voz de Billie Eilish. Em 2013, Adele levou o troféu com Skyfall, tema de 007 Operação Skyfall. Já o filme 007 Contra Spectre foi embalado por Writing’s On The Wall, de Sam Smith, que se destacou na premiação.

Bond… pássaros

James Bond existiu em carne e osso, mas, diferente do agente secreto da ficção, ele estudava passarinhos. Criador de 007, Ian Fleming também foi um espião naval na Segunda Guerra e encontrava inspiração para seus livros sobre o agente quando estava em sua casa na Jamaica. Foi por lá que surgiu a ideia do nome do personagem: interessado pelo universo dos pássaros, o autor se aprofundou no tema com o livro de um ornitólogo. Qual o nome do especialista? Ele mesmo, o James Bond real.

As Bond Girls

Em 25 filmes, a franquia já contou com cerca de 58 Bond Girls, sendo a primeira, Ursula Andress, a mais popular e a que mexe com o imaginário dos fãs. Apesar da forte presença feminina na saga, foi apenas no mais recente longa, 007 – Sem Tempo Para Morrer, que uma mulher ocupou o papel do agente: lashana lynch assume o codinome 007 durante a aposentadoria do astro da espionagem, no início do longa.

007 e seus apetrechos

Quem acompanha 007 desde o primeiro filme sabe: além de sua elegância única e seu maior companheiro, o martini “batido, não mexido”, James Bond coleciona automóveis e apetrechos em suas missões. A invenção mais famosa para o personagem usar em ação foi o relógio de pulso modificado, que apareceu em vários filmes da série. O carrão Aston Martin também marcou presença como ferramenta de trabalho do agente em 12 produções. Mas não para por aí: já passaram mais de 46 carros pelas mãos de 007.

