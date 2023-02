Seminário debate equidade de gênero no audiovisual com foco no cinema de horror

Mesas de debates serão compostas por jornalistas, roteiristas, produtoras e cinegrafistas brasileiras de várias regiões

Celebrado em março, o mês da mulher destaca a luta por equidade de gênero em esferas sociais, políticas e econômicas da sociedade. Pensando nisso, jornalistas, roteiristas, produtoras e cinegrafistas brasileiras se unem para compor o Seminário “Relatos do terror: gênero, audiovisual e imaginários”, realizado a partir de 1 de março, em formato online, com objetivo trazer ao debate a equidade de gênero, os acessos e importância social destas pautas no cinema, em especial nas produções thriller. O Seminário Relatos do Terror é uma realização do coletivo Realize.Content, em parceria com o Instituto Soma Cidadania Criativa e o Cine Brasília. O acesso é gratuito.

A mesa de abertura com tema “Gênero e impacto social: poéticas e futuros possíveis” será a única realizada em formato híbrido, ocupando o foyer do Cine Brasília e transmitida online às 19h do dia 1º de março. A abertura do seminário marca também o lançamento do E-book homônimo, composto por artigos assinados pelas participantes do projeto. Os amantes da sétima arte que estiverem em Brasília poderão também prestigiar o longa-metragem “Fogaréu”, que será transmitido na sala do Cine Brasília às 21h. Dirigido por Flávia Neves, o filme foi um dos destaques da edição 2022 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A diretora estará presente na exibição.

Distribuídas em cinco encontros virtuais, entre os dias 1 e 3 de março, às mesas trazem ao debate temas como protagonismo feminino no cinema, diversidade de corpos, inovação no audiovisual e a importância da ascensão dos temas políticos nas produções de thriller. A transmissão acontece no canal da Realize.Content no Youtube.

A diversidade que se provoca nos debates se reflete também na formação das mesas. A pluralidade de corpos, raças e origem das convidadas promete enriquecer as discussões acerca de temas tão caros nos dias atuais. Compostos 100% por mulheres e pessoas trans, os debates contarão com nomes como Vana Medeiros, Talita Arruda, Vânia Lima, Junno Senna, Laura Diniz, Janaina Oliveira, Catarina Accioly, Bethania Maia, entre vários outros.

O e-book “Relatos do terror: gênero, audiovisual e imaginários” contará com 16 artigos escritos pelas participantes do seminário, dialogando com os temas das mesas, mas trazendo novas perspectivas sobre os mesmos. O e-book estará disponível para download gratuito no site do coletivo Realize.Content a partir das 19h do dia 1º de março.

“Relatos do terror: gênero, audiovisual e imaginários” conta com fomento da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Além das mesas, ainda serão oferecidas duas masterclasses nos dias 4 e 5 de março (mais informações em breve).

Serviço

Relatos do Terror: gênero, audiovisual e imaginários

Quando: Entre os dias 1 e 5 de março

Local: Cine Brasília e canal Youtube Realize (https://www.youtube.com/@realize.content)

Acesso gratuito sem necessidade de inscrição.

Mais informações: www.realizecontent.com.br e nas redes sociais do coletivo Realize.Content

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O e-book estará disponível para download no site do coletivo Realize.Content a partir das 19h do dia 1º de março.