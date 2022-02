Saiba como assistir aos principais indicados do Oscar no streaming e nos cinemas

Está oficialmente aberta a temporada do Oscar. A principal premiação de cinema anunciou nesta terça (8) os indicados de sua 94ª edição -marcada para o dia 27 de março e, ao que tudo indica, em uma festa presencial em Los Angeles, apesar do crescimento alarmante da pandemia de Covid.

Enquanto o prêmio não chega, muitos dos filmes que estão na briga pelo Oscar já estão disponíveis -muitos nas plataformas de streaming, mas alguns também nos cinemas brasileiros.



Já pode ser visto online justamente “Ataque dos Cães”, campeão de indicações no Oscar deste ano, brigando por 12 estatuetas. O longa está na Netflix e traz um faroeste recheado de questões contemporâneas. Nos cinemas estão títulos como “Casa Gucci” e “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”​, por exemplo. Já “Mães Paralelas” está atualmente em cartaz nos cinemas, mas em breve estreia também online.



Saiba abaixo onde assistir aos principais indicados ao Oscar 2022 e faça suas apostas de quem deve levar a estatueta dourada.

Spencer

Trazendo Kristen Stewart no papel principal em uma elogiada atuação, o diretor chileno Pablo Larraín faz um retrato da princesa Diana, retratando os dias que antecedem a sua morte, em 1997. Submersa nas oficialidades da realeza britânica, ela tenta manter o jogo de aparências apesar do casamento destroçado com o príncipe Charles.



Alemanha, EUA, Reino Unido, Chile, 2021. Direção: Pablo Larraín. Com: Kristen Stewart, Timothy Spall e Jack Nielen. 12 anos. Em cartaz nos cinemas. Indicado ao Oscar de melhor atriz para Kristen Stewart​

Apresentando os Ricardos

A cinebiografia acompanha a relação entre a atriz americana Lucille Ball e o músico cubano Desi Arnaz, seu marido e parceiro de cena, durante as gravações da sitcom “I Love Lucy”, exibida nos anos 1950, enquanto eles enfrentam problemas na carreira e no casamento.



EUA, 2021. Dir.: Aaron Sorkin. Com: Nicole Kidman, Javier Bardem e J.K. Simmons. No Amazon Prime Video. Indicado ao Oscar de melhor atriz para Nicole Kidman, melhor ator para Javier Bardem e melhor ator coadjuvante para J.K. Simmons

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Amor, Sublime Amor

No remake de Steven Spielberg do musical clássico, Tony (Ansel Elgort), membro de uma gangue de brancos, se apaixona por Maria (Rachel Zegler), irmã do líder de uma gangue rival de porto-riquenhos. O amor proibido, inspirado na tragédia de “Romeu e Julieta”, é intercalado por diversos números de canto e dança em cenários da Nova York.



EUA, 2021. Direção: Steven Spielberg. Com: Rachel Zegler, Ansel Elgort e Ariana DeBose. 14 anos. Em cartaz nos cinemas. Indicado ao Oscar de melhor filme, melhor direção para Steven Spielberg, melhor atriz coadjuvante para Ariana DeBose, melhor figurino e melhor som

O Ataque dos Cães

O filme é um dos mais cotados para levar o principal prêmio do Oscar deste ano e cria um faroeste com questões como a homossexualidade. Ambientado no oeste americano no início dos anos 1920, o longa segue um caubói machão, papel de Benedict Cumberbatch, que implica com o filho adolescente da nova esposa de seu irmão. A diretora, Jane Campion, é a primeira mulher indicada duas vezes a melhor direção.



Reino Unido, Canadá, 2021. Dir.: Jane Campion. Com: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Jesse Plemons. 14 anos. Na Netflix. Indicado ao Oscar de melhor filme, melhor direção para Jane Campion, melhor ator para Benedict Cumberbatch, melhor atriz coadjuvante para Kirsten Dunst, melhor ator coadjuvante para Jesse Plemons e para Kodi Smit-McPhee, melhor trilha sonora, melhor som, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor montagem e melhor direção de arte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Beco do Pesadelo

Ambientado na Nova York dos anos 1940, o novo filme do mexicano Guillermo del Toro traz Bradley Cooper no papel de funcionário de um parque de diversões que se finge de médium para enganar ricaços, até ser confrontado pela psicanalista vivida por Cate Blanchett. A produção de estilo noir é uma adaptação do livro de William Lindsay Gresham que virou filme em 1947.



EUA, 2021. Direção: Guillermo del Toro. Com: Bradley Cooper, Cate Blanchett e Toni Collette. 16 anos. Em cartaz nos cinemas. Indicado ao Oscar de melhor filme, melhor figurino, melhor fotografia e melhor direção de arte

Casa Gucci

Lady Gaga vive o papel de Patrizia Reggiani, socialite italiana que mandou matar o marido, o empresário Maurizio Gucci, diretor da grife de luxo, em 1995 -mas a cantora, que antes era cotada para a categoria de melhor atriz, foi esnobada pela premiação. O filme se passa na Itália e aborda o mundo da moda, com Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino também no elenco.



EUA, Canadá, 2021. Direção: Ridley Scott. Com: Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto. 14 anos. Em cartaz nos cinemas. Indicado ao Oscar de melhor cabelo e maquiagem

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cruella

Emma Stone dá vida à icônica e fashionista vilã de “Os 101 Dálmatas” no filme da Disney. O longa acompanha a vida de Estella, uma talentosa designer de moda na Londres punk dos anos 1970 que acaba chamando atenção da lenda fashion Baronesa Von Hellman. O relacionamento das duas não dá certo e faz com que Estella se torne Cruella, uma pessoa má e elegante, que tem sede de vingança.



EUA, 2021. Direção: Craig Gillespie. Com: Emma Stone, Emma Thompson e Paul Walter Hauser. 12 anos. No Disney+. Indicado ao Oscar de melhor figurino e melhor cabelo e maquiagem

Duna

Com dez indicações, a ficção científica com Timothée Chalamet e Zendaya, adaptada do clássico escrito por Frank Herbert em 1965, narra a trajetória de Paul Atreides, um jovem herdeiro de um império intergalático. Ele enfrenta uma série de confrontos provocados por uma casa rival para assumir seu destino como um líder predestinado e comandar o planeta deserto de Arrakis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Canadá, Hungria, Reino Unido, EUA, 2021. Direção: Denis Villeneuve. Com: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson e Zendaya. 14 anos. Na HBO Max e disponível para aluguel no YouTube. Indicado ao Oscar de melhor filme, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor som, melhor roteiro adaptado, melhor cabelo e maquiagem, melhor montagem, melhores efeitos especiais, melhor fotografia e melhor direção de arte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tick, Tick Boom!

No musical, Andrew Garfield vive um jovem dramaturgo que tenta se estabelecer no mercado nova-iorquino na década de 1990. O filme, dirigido por Lin-Manuel Miranda, tem toques autobiográficos e faz uma homenagem musical ao universo do teatro americano.



​EUA, 2021. Direção: Lin-Manuel Miranda. Com: Andrew Garfield, Vanessa Hudgens e Alexandra Shipp. 14 anos. Na Netflix. Indicado ao Oscar de melhor ator para Andrew Garfield e melhor montagem

Encanto

Ambientada na Colômbia, a nova animação da Disney narra a história de Mirabel, a única que não possui dons mágicos em sua família, mas se torna a heroína ao descobrir que sua terra corre perigo. A trilha sonora tem músicas de Lin-Manuel Miranda -você já deve ter ouvido o refrão “Nós não falamos do Bruno”, mas esta canção não foi escolhida para concorrer ao Oscar.



UA, 2021. Direção: Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith. Com: John Leguizamo, Stephanie Beatriz e Wilmer Valderrama. Livre. Na Disney+. Indicado ao Oscar de melhor animação, melhor trilha sonora e melhor canção original para “Dos Oruguitas”

A Filha Perdida

Leda, interpretada pela atriz Olivia Colman, é uma professora de literatura de meia-idade que está fazendo uma viagem de férias sozinha na Grécia. Lá, ela conhece uma jovem mãe, Nina (Dakota Johnson), e passa a refletir sobre sua própria experiência com a maternidade. O filme da Netflix é uma adaptação do romance homônimo de Elena Ferrante.



EUA, Grécia, 2021. Direção: Maggie Gyllenhaal. Com Olivia Colman, Dakota Johnson e Jessie Buckley. 16 anos. Na Netflix. Indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, melhor atriz para Olivia Colman e melhor atriz coadjuvante para Jessie Buckley

King Richard: Criando Campeãs

O drama apresenta a história da infância e da carreira das tenistas americanas Venus e Serena Williams. Will Smith vive Richard Williams, pai que se dedica a transformar as duas filhas em lendas do esporte, mas usando métodos pouco tradicionais.



EUA, 2021. Direção: Reinaldo Marcus Green. Com: Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney e Demi Singleton. 12 anos. Na HBO Max. Indicado ao Oscar de melhor filme, melhor ator para Will Smith, melhor atriz coadjuvante para Aunjanue Ellis, melhor roteiro original, melhor canção original para “Be Alive” e melhor montagem

Mães Paralelas

No novo filme de Pedro Almodóvar, Ana (Milena Smit), uma garota de 17 anos, e Janis (Penélope Cruz), uma fotógrafa que beira os 40 anos, são mães solteiras que engravidam por acidente. Elas dão à luz no mesmo dia e, por compartilharem o mesmo quarto na maternidade, criam um vínculo. É um dos longas mais políticos do premiado diretor espanhol.



Espanha, 2021. Dir.: Pedro Almodóvar. Com: Penélope Cruz, Milena Smit e Rossy de Palma. 14 anos. Em cartaz nos cinemas e na Netflix a partir de 18/2. Indicado ao Oscar de melhor atriz para Penélope Cruz e melhor trilha sonora

Não Olhe para Cima

É um dos queridinhos recentes dos cinéfilos -e dos comentaristas de redes sociais. Nele, dois astrônomos, vividos por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, descobrem que um cometa está vindo em direção à Terra e deve causar a destruição do planeta. Eles tentam compartilhar a descoberta apocalíptica com o governo e a imprensa americana, mas ninguém parece dar bola.



EUA, 2021. Direção: Adam McKay. Com: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. 16 anos. Na Netflix. Indicado a melhor filme, melhor roteiro original, melhor montagem e melhor trilha sonora original