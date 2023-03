Oscar: O sucesso de ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’, favorito a melhor filme

A trama mistura humor e ação para contar a história de uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura multidimensional

O período das premiações no cinema está chegando ao momento mais aguardado, com a proximidade da cerimônia do Oscar 2023, que será em 12 de março. Antes serão ainda escolhidos os vencedores do Sindicato dos Roteiristas dos EUA (Writers Guild of America), com entrega marcada para o próximo domingo, 5. Como todo ano, as apostas seguem firme para os principais indicados para o Oscar, com destaque para o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que vem conquistando importantes troféus.

O longa escrito e dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert não é uma unanimidade, dividindo público e crítica com relação à sua força, mas o fato é que tem tudo para arrebentar no Oscar. A trama mistura humor e ação para contar a história de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura multidimensional. Em meio a questionamentos pessoais, ela descobre que consegue viajar por múltiplos universos e terá de salvar o universo.

Com essa história divertida e distópica, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo conquistou 11 indicações para o Oscar – Melhor Filme, Melhor Atriz (Michelle Yeoh), Melhor Diretor (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Melhor Roteiro Original (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Melhor Figurino (Shirley Kurata), Melhor Montagem (Paul Rogers), Melhor Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan), Melhor Atriz Coadjuvante (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu), Melhor Trilha Sonora Original (Son Lux) e Melhor Canção Original (This Is A Life). Mas sua trajetória desde o lançamento ano passado conta com 310 vitórias em um total, até o momento, de 380 indicações, segundo informações do site IMDB, especializado em cinema.

A cada degrau conquistado, mais o filme se aproxima da cobiçada estatueta dourada do Oscar. Produção está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Veja a seguir as principais vitórias de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo nesse período de premiações.

Globo de Ouro

Melhor Atriz em Filme – Comédia/Musical

Michelle Yeoh

Melhor Ator Coadjuvante em Filme

Ke Huy Quan

Bafta 2023

Melhor edição: Paul Rogers

SAG Awards (prêmio do Sindicato dos Atores americanos)

Melhor performance por um elenco em filme

Melhor performance de atriz protagonista: Michelle Yeoh

Melhor performance de atriz coadjuvante: Jamie Lee Curtis

Melhor performance de ator coadjuvante: Ke Huy Quan

Sindicato de Produtores (PGA) de Hollywood

Melhor Filme

AARP’s Movies for Grownups Awards

Melhor Atriz: Michelle Yeoh

Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films

Melhor Atriz: Michelle Yeoh

Melhor performance de ator coadjuvante: Ke Huy Quan

Melhor Filme de Fantasia

AFI Awards

Filme do Ano

Critics Choice Awards (Associação de Críticos dos Estados Unidos e Canadá )



Melhor filme

Melhor ator coadjuvante: Ke Huy Quan

Melhor direção: Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Melhor roteiro original: Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Melhor edição: Paul Rogers

Estadão Conteúdo