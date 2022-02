No Oscar, Jane Campion é a primeira mulher indicada duas vezes a melhor direção

A cineasta Jane Campion se tornou, na manhã desta terça (8), a primeira mulher a receber duas indicações ao Oscar de melhor direção na história. Ela compete agora com “Ataque dos Cães”, mas já foi lembrada em 1994 com “O Piano”, que rendeu a ela o prêmio de roteiro original.

Campion e seu filme são favoritos na atual temporada de premiações, tanto para a estatueta de melhor direção, quanto para a de filme. No total, “Ataque dos Cães” recebeu 12 indicações, liderando a lista divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.



Se ela levar o Oscar de direção, será apenas a terceira mulher a receber o prêmio, depois de Kathryn Bigelow, em 2010, com “Guerra ao Terror”, e Chloé Zhao, no ano passado, com “Nomadland”.



As outras diretoras indicadas na categoria, mas que não saíram dela vitoriosas, são Lina Wertmüller (“Pasqualino Sete Belezas”, 1975), Sofia Coppola (“Encontros e Desencontros”, 2003), Greta Gerwig (“Lady Bird”, 2017) e Emerald Fennell (“Bela Vingança”, 2020).



“Ataque dos Cães” acompanha dois irmãos que são proprietários de um grande rancho em Montana, nos Estados Unidos. Quando um deles se casa, a relação já estremecida fica ainda mais problemática. Isso porque Phil é um homem bruto, que não se dá bem com a cunhada e com o filho dela, um garoto que ele considera sensível demais para aquele ambiente de masculinidade exacerbada.